  Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  Байерн обяви къде и кога ще са празненствата за титлата

Байерн обяви къде и кога ще са празненствата за титлата

  • 12 май 2026 | 12:00
Байерн (Мюнхен) официално обяви къде и кога ще празнува спечелената 35-а шампионска титла на Германия.

Както обикновено, баварците ще празнуват на централния площад в града „Мариенплац“ в сърцето на града, като празненствата ще започнат на 17 май (неделя) от 12:30 часа местно време (б.ред. - 13:30 българско).

"На 17 май отборът на треньора Венсан Компани, воден от капитана Мануел Нойер и звездите Майкъл Олисе и Хари Кейн, ще отпразнува спечелването на 35-ата си титла в германския шампионат заедно с феновете на балкона на кметството. Празненствата ще започнат в 12:30 часа", пишат от баварския гранд.

Тъй като на същия ден женският тим на Байерн, който също стана шампион, играе последния си мач за сезона като гост на Хамбургер, съвместното празненство, каквото е имало в миналото, тази година няма да бъде възможно. Баварките ще бъдат приети в кметството и ще имат свое празненство на следващия ден - 18 май.

"За тези, които не могат да присъстват на „Мариенплац“, клубът е предвидил пълно отразяване. Традиционното празненство ще се излъчва на живо и безплатно на fcbayern.com на немски, английски и испански език. Предаването ще бъде достъпно и в официалните канали на Байерн във Facebook и YouTube.

За феновете, които не могат да гледат видео, ще има текстов коментар на живо, допълнен със снимки и видеоклипове от събитието. Водещ на партито отново ще бъде клубният диктор Щефан Леман, а повече подробности ще бъдат обявени скоро", уточняват още от Байерн.

Отборът на Венсан Компани ще вдигне Сребърната салатиера на 16 май. Това ще се случи пред 75 000 зрители на „Алианц Арена“ веднага след финалния мач за сезона срещу Кьолн.

