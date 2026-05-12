Байерн обяви къде и кога ще са празненствата за титлата

Байерн (Мюнхен) официално обяви къде и кога ще празнува спечелената 35-а шампионска титла на Германия.

Както обикновено, баварците ще празнуват на централния площад в града „Мариенплац“ в сърцето на града, като празненствата ще започнат на 17 май (неделя) от 12:30 часа местно време (б.ред. - 13:30 българско).

📅 Sonntag, 17. Mai 12:30 Uhr

📍 Marienplatz



Zusammen mit 𝑬𝑼𝑪𝑯 feiert die Mannschaft am kommenden Sonntag am Rathausbalkon den Gewinn der 35. Deutschen Meisterschaft 🙌



Die @FCBfrauen werden am Tag darauf auf den Rathausbalkon eingeladen, da ihr letztes Saisonspiel am… pic.twitter.com/99f3dZvwhQ — FC Bayern München (@FCBayern) May 12, 2026

"На 17 май отборът на треньора Венсан Компани, воден от капитана Мануел Нойер и звездите Майкъл Олисе и Хари Кейн, ще отпразнува спечелването на 35-ата си титла в германския шампионат заедно с феновете на балкона на кметството. Празненствата ще започнат в 12:30 часа", пишат от баварския гранд.

Тъй като на същия ден женският тим на Байерн, който също стана шампион, играе последния си мач за сезона като гост на Хамбургер, съвместното празненство, каквото е имало в миналото, тази година няма да бъде възможно. Баварките ще бъдат приети в кметството и ще имат свое празненство на следващия ден - 18 май.

"За тези, които не могат да присъстват на „Мариенплац“, клубът е предвидил пълно отразяване. Традиционното празненство ще се излъчва на живо и безплатно на fcbayern.com на немски, английски и испански език. Предаването ще бъде достъпно и в официалните канали на Байерн във Facebook и YouTube.

Bayern’s squad will be back at Marienplatz again this year as they get to celebrate their Bundesliga title with the fans from the town hall balcony on Sunday, 17 May (from 12:30 CEST). The following day, at 15:00, the women’s team will celebrate their title with the fans. FC… pic.twitter.com/lkJ0vqXXf6 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 12, 2026

За феновете, които не могат да гледат видео, ще има текстов коментар на живо, допълнен със снимки и видеоклипове от събитието. Водещ на партито отново ще бъде клубният диктор Щефан Леман, а повече подробности ще бъдат обявени скоро", уточняват още от Байерн.

Отборът на Венсан Компани ще вдигне Сребърната салатиера на 16 май. Това ще се случи пред 75 000 зрители на „Алианц Арена“ веднага след финалния мач за сезона срещу Кьолн.