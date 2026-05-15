Владо Николов: Симеон ще играе при Алекс в Италия

Волейболният национал Симеон Николов ще играе от новия сезон за при брат си Алекс в италианския Кучине Лубе (Чивитанова). Това съобщи баща им Владо Николов в специално интервюто за "Марица".
Още на 11 януари първи Sportal.bg обяви, че Мони и Алекс Николови през следващия сезон ще играят заедно в Лубе.
В момента 19-годишният разпределител Мони Николов завършва сезона в Локомотив от Новосибирск, където треньор е Пламен Константинов. 208-сантиметровият Мони играе мачове от турнира за Купата на Русия в Москва.
Локомотив е на полуфинал в турнира, където в събота ще срещне шампиона Динамо (Москва).
Кучине Лубе (Чивитанова), предвождан от 22-годишният Алекс Николов, направи страхотен сезон на Апенините. Тимът на българина стигна до финала за титлата, но там загуби от безспорния фаворит Перуджа.