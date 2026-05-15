Владо Николов: Симеон ще играе при Алекс в Италия

  • 15 май 2026 | 10:03
Волейболният национал Симеон Николов ще играе от новия сезон за при брат си Алекс в италианския Кучине Лубе (Чивитанова). Това съобщи баща им Владо Николов в специално интервюто за "Марица".

Още на 11 януари първи Sportal.bg обяви, че Мони и Алекс Николови през следващия сезон ще играят заедно в Лубе.

Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

В момента 19-годишният разпределител Мони Николов завършва сезона в Локомотив от Новосибирск, където треньор е Пламен Константинов. 208-сантиметровият Мони играе мачове от турнира за Купата на Русия в Москва.

Локомотив е на полуфинал в турнира, където в събота ще срещне шампиона Динамо (Москва).

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) на полуфинал за Купата срещу Динамо (Москва)

Кучине Лубе (Чивитанова), предвождан от 22-годишният Алекс Николов, направи страхотен сезон на Апенините. Тимът на българина стигна до финала за титлата, но там загуби от безспорния фаворит Перуджа.

Алекс Николов дебютира с 13 точки за Сирджан, иранският тим на полуфинал
