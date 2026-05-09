Волфсбург 0:0 Байерн, две страхотни спасявания на Урбиг, Кейн пропусна дузпа

Шампионът Байерн (Мюнхен) играе при резултат 0:0 в гостуването на Волфсбург в среща от предпоследния 33-ти кръг на германската Бундеслига. Баварците все още се възстановяват след болезненото отпадане от Шампионската лига от Пари Сен Жермен и равенството 1:1 през седмицата. Тимът на Венсан Компани отдавна си осигури титлата и вече мисли повече за финала за Купата на Германия на 23 май срещу Щутгарт. Иначе в предишния мач от първенството Байерн завърши зрелищно 3:3 срещу Хайденхайм. Баварците приключват първенството с домакинство на Кьолн.

Мачът днес пък е изключително важен за Волфсбург, който се намира на 16-о място и все още се бори за оцеляването си, като е на 16-о място с равни точки с Хайденхайм. “Вълците” са в серия от две поредни ремита. В последния ден от сезона те ще имат пряк сблъсък за оцеляване и ще гостуват на Санкт Паули.

Статистиката от последните директни двубои е стряскаща за привържениците на Волфсбург. Байерн е спечелил всеки един от последните пет мача между двата отбора. Най-пресният спомен е от януари тази година, когато на „Алианц Арена“ баварците разгромиха съперника си с 8:1. В предишните гостувания на „Фолксваген Арена“ Байерн също си тръгваше с победи (3:2 и 2:1), което ги прави абсолютен фаворит и днес.

Наставникът на Волфсбург Дитер Хекинг има своите проблеми, като поради контузии ще липсат капитанът Максимилиан Арнолд и нападателя Йонас Винд, както и играчи като Рожерио, Килиан Фишер и Якуб Жиелински. “Вълците” са заложили на формация с наситена халфова линия, в която се откроява Кристиан Ериксен, а атаката им ще бъде водена от Дженан Пейчинович и Адам Дагим.

⚪ 🔴 𝙐𝙣𝙨𝙚𝙧𝙚 𝙎𝙩𝙖𝙧𝙩𝙚𝙡𝙛 🔴⚪ pic.twitter.com/axs6CZlKLC — FC Bayern München (@FCBayern) May 9, 2026

Венсан Компани няма да може да разчита на контузените Серж Гнабри и Алфонсо Дейвис. Логично белгиецът прави доста промени в сравнение с реванша с ПСЖ. Любопитно решение е, че Хари Кейн и Николас Джаксън започват заедно като титуляри, като най-вероятно англичанинът ще действа в по-задна позиция от обичайното. Леон Горетцка е предпочетен пред Александър Павлович, а в защита само Йосип Станишич е зашазил мястото си, а титуляри са азиатците Ким Мин-Жае и Хироки Ито, както и Том Бишоф, който ще е ляв бек. На вратата е Йонас Урбиг, а на пейката остават играчи като Луис Диас, Дайо Упамекано и Мануел Нойер.

Първата добра ситуация в мача бе за домакините, когато в 7-ата минута Винисиус Соуса се озова на добра позиция и стреля с глава, но Йонас Урбиг успя да спаси. Десетина минути по-късно Байерн отговори със заучено положение от корнер, когато топката достигна до Том Бишоф, който стреля от дистанция, но уцели напречната греда на Камил Грабара, а Николас Джаксън бе неточен при добавката. Последваха добри минути за Волфсбург, когато Урбиг пак се прояви добре и успя да се намеси и да предотврати автогол след рикошет в Леон Горетцка.

В 35-ата минута обаче Байерн получи дузпа, след като Майкъл Олисе бе спънат в наказателното поле, а след преглед с ВАР се видя, че засада няма. Хари Кейн обаче не успя в типичния си стил да изпълни перфектна дузпа, подхлъзна се и прати топката от бялата точка в аут. Веднага след това пък Урбиг направи нови две впечатляващи спасявания, като първо отрази тежък далечен изстрел на Денис Вавро, а след това с върха на пръстите си отрази и удар на Кристиан Ериксен. В 43-ата минута дойде още един пропуск на Волфсбург - този път заради неточен удар на Пейчинович.

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages