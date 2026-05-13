Toп германски съдия ще приключи кариерата си със шампионския мач на Байерн (Мюнхен) срещу Кьолн

  • 13 май 2026 | 15:26
Германският топ съдия Дениз Айтекин ще бъде рефер на мача между Байерн (Мюнхен) и Кьолн в събота, с което приключва съдийската си кариера в Бундеслигата. Германската футболна федерация съобщи във вторник, че той е назначен за ключовия мач, след който Байерн ще получи трофея от Бундеслигата.

Това ще бъде 254-ият и последен мач на Айтекин в най-високото ниво на германския футбол. 47-годишният съдия обяви плановете си за пенсиониране преди началото на сезона, заявявайки, че иска да направи място за по-млади съдии.

Айтекин ръководи мачове в Бундеслигата от 2008 година. Той е бивш съдия на ФИФА и беше обявен за рефер на годината в Германия през 2019, 2022 и 2024 г. Айтекин е спечелил голямо уважение заради спокойния и комуникативен начин на поведение на терена, но по време на успешната си кариера не е успял да участва на Световно или Европейско първенство.

Съдиите Тобиас Велц и Франк Виленборг също ще се пенсионират след сезон 2025/26. Велц ще ръководи мача Айнтрахт (Франкфурт) срещу Щутгарт, докато Виленборг ще отговаря за мача Борусия (Мьонхенгладбах) срещу Хофенхайм. Всички мачове са в събота.

