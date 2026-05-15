Рекордно ниска продажба за мача с Левски! Феновете на ЦСКА трябва да се активизират

Утре от 16:00 часа Левски и ЦСКА излизат един срещу друг в двубой от 35-ия кръг на efbet Лига. Срещата е от далеч по-голямо значение за “червените”, които се борят с Лудогорец и ЦСКА 1948 за второто място. “Сините” пък играят за престиж, след като вече си гарантираха шампионската титла.

Въпреки това ден преди мача феновете на “червените” са закупили едва 1816 билета от предоставените им близо 19 000 места. За сектор “В” са продадени 993 пропуска, а за сектор “Г” - 823.

Далеч по-добре върви продажбата при Левски. “Сините” запалянковци са купили 10 174 билета, а незаетите места са 6367.

Всички пропуски за сектор “А” са изкупени, а сектор “Б” е пълен на 42%.

Любопитното в случая е, че ако привържениците на двата клуба напълнят до краен предел предоставените им места, то символичните гости ще са повече от запалянковците на домакините. Причината е в по-малкия капацитет на сектор “А” спрямо сектор “В”.