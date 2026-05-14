Рома излезе с позиция относно неяснотата около дербито с Лацио

От Рома официално излязоха с изявление, в което изразяват позицията си градското дерби срещу Лацио да се изиграе в неделя, както беше планирано от Серия "А". Това е в несъответствие с издадената от префекта на Рим заповед мача да се премести за понеделник вечер. Очакванията са по-късно днес регионалният административен съд да се произнесе по жалбата на италианската лига и окончателно да стане ясно кога ще се проведе Дерби дела Капитале.

Сари побесня: Ако искат да играем дербито в неделя на обяд, аз няма да дойда! Ако бях президент, и отборът нямаше да излезе

“Макар и да сме длъжни да се съобразяваме с решенията, взети от компетентните и законно избрани институции, от Рома напълно разбираме оправданото разочарование, изразено от феновете ни в тези часове. Добре знаем колко много саможертви, страст и лична организация са необходими за притежателите на сезонни билети, за да подкрепят отбора, но също така и най-вече за всички тези, които преживяват случващото се на стадиона като значима част от своите животи. Поради тази причина клубът работи неуморно на всички възможни места, за да се увери, че мача може да се изиграе в неделя, с вярата, че правата на всеки гражданин, фен и притежател на сезонен билет трябва да бъдат зачитани.

От Рома винаги сме припознавали в своите фенове уникално чувство за принадлежност, отговорност и обич към тези цветове. Именно в най-сложните и трудни моменти чувството за принадлежност, което винаги е свързвало отбора и феновете, придобива още по-висока стойност. Каквото и да е окончателното решение, клубът ще продължи неумоверно да защитава страстта на своите привърженици с уважение и решителност, оставайки убеден в зрялостта и отдадеността, които романистите винаги са демонстрирали и които винаги ще са повод за уникална гордост за всички в Рома”, се казва в декларацията.

Снимки: Gettyimages