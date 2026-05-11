Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Дибала: Дербито с Лацио може да бъде последният ми мач за Рома

Дибала: Дербито с Лацио може да бъде последният ми мач за Рома

  • 11 май 2026 | 14:15
  • 567
  • 0
Дибала: Дербито с Лацио може да бъде последният ми мач за Рома

Аржентинският нападател на Рома Пауло Дибала загатна, че вероятно ще се раздели с клуба след края на сезона. Договорът му изтича това лято, като до момента не са водени преговори за неговото удължаване.

„Моето бъдеще? Истината е, че и аз не знам. Но договорът ми приключва след тези последни два мача за сезона. Единственото, което мога да кажа, е, че дербито с Лацио вероятно ще бъде последният ми мач пред феновете на Рома. Това пише в договора. Ще видим какво ще се случи в края на сезона", каза Дибала пред "Скай Спорт".

Аржентинецът се завърна в игра при победата срещу Парма снощи след дълго лечение на контузия. Той е изиграл 21 мача този сезон, в които е отбелязал три гола и е направил три асистенции.

Преди това журналисти съобщиха, че Дибала ще се присъедини към Бока Хуниорс това лято.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Гранит Джака: Трябва да се гордеем с постигнатото

Гранит Джака: Трябва да се гордеем с постигнатото

  • 11 май 2026 | 13:14
  • 779
  • 0
Уест Хам ще подаде официална жалба до Премиър лийг за отменения гол срещу Арсенал

Уест Хам ще подаде официална жалба до Премиър лийг за отменения гол срещу Арсенал

  • 11 май 2026 | 13:08
  • 2825
  • 3
Мари-Луиз Ета: Щастлива съм за целия отбор

Мари-Луиз Ета: Щастлива съм за целия отбор

  • 11 май 2026 | 12:59
  • 827
  • 1
Неймар отново бележи

Неймар отново бележи

  • 11 май 2026 | 12:21
  • 582
  • 1
Гави за сблъсъците с Винисиус: Той е страхотен играч, казах му да млъкне и това е

Гави за сблъсъците с Винисиус: Той е страхотен играч, казах му да млъкне и това е

  • 11 май 2026 | 12:16
  • 3856
  • 7
Лил се насочва към Тиаго Мота

Лил се насочва към Тиаго Мота

  • 11 май 2026 | 12:16
  • 414
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

  • 11 май 2026 | 15:20
  • 2399
  • 14
“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

  • 11 май 2026 | 12:03
  • 16158
  • 158
Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

  • 11 май 2026 | 14:35
  • 4594
  • 3
Левски непоставен на старта в ШЛ и това може да се окаже отлична новина (ето съперниците за първите два кръга)

Левски непоставен на старта в ШЛ и това може да се окаже отлична новина (ето съперниците за първите два кръга)

  • 11 май 2026 | 11:20
  • 28287
  • 82
Филип Кръстев претърпя операция

Филип Кръстев претърпя операция

  • 11 май 2026 | 14:44
  • 1300
  • 3
От Ливърпул се свързали с Реал, за да попитат какво не се е получило с Чаби Алонсо

От Ливърпул се свързали с Реал, за да попитат какво не се е получило с Чаби Алонсо

  • 11 май 2026 | 09:55
  • 11458
  • 14