Дибала: Дербито с Лацио може да бъде последният ми мач за Рома

Аржентинският нападател на Рома Пауло Дибала загатна, че вероятно ще се раздели с клуба след края на сезона. Договорът му изтича това лято, като до момента не са водени преговори за неговото удължаване.

„Моето бъдеще? Истината е, че и аз не знам. Но договорът ми приключва след тези последни два мача за сезона. Единственото, което мога да кажа, е, че дербито с Лацио вероятно ще бъде последният ми мач пред феновете на Рома. Това пише в договора. Ще видим какво ще се случи в края на сезона", каза Дибала пред "Скай Спорт".

Аржентинецът се завърна в игра при победата срещу Парма снощи след дълго лечение на контузия. Той е изиграл 21 мача този сезон, в които е отбелязал три гола и е направил три асистенции.

Преди това журналисти съобщиха, че Дибала ще се присъедини към Бока Хуниорс това лято.

🚨💛❤️ Paulo Dybala: “My contract says the next one will be my LAST game at AS Roma”.



“It’s expiring in June and no one from AS Roma has approached me”, told Sky. pic.twitter.com/emkVH6w6YC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2026

