Тоти коментира възможното си завръщане в Рома и днешния финал на Лацио

  • 13 май 2026 | 15:00
  • 238
  • 0

Легендата на Рома Франческо Тоти отказа да разкрие дали е възможно да се завърне в клуба в ролята на ръководител, като предпочете да говори за борбата на отбора за класиране за Шампионска лига.

Интер и Лацио във финал с огромен заряд

“В момента не мислим за мое завръщане в клуба. Както винаги съм казвал, най-важна е Рома, това е приоритетът. Останалото ще дойде по естествен път. Последните два мача направиха надпреварата за топ 4 вълнуваща. Мисля, че всички могат да се препънат. Да се надяваме, че това ще се случи за останалите, а Рома да спечели и двете си срещи. Джан Пиеро Гасперини се справя добре и прави позитивна първа година. Нека оставим случилото (споровете му с клубни шефове - б.р.) се настрана и да мислим за последните два мача. Впоследствие той ще седне с ръководството и заедно ще решат какво ще правят”, коментира Тоти пред Sport Mediaset.

Той също така говори за днешния финал за Купа на Италия на “Олимпико” между новия шампион на Серия А Интер и градския съперник на “вълците” Интер. “Ще се срещнат два големи отбора. Интер са явните фаворити, защото отнесоха всички останали в първенството и се намират в невероятна форма. Те изглеждат като фаворити, но във футбола нищо не се знае. За кого ще стискам палци? Нека по-добрият отбор победи, защото не мога да кажа нищо повече…”, заяви някогашният нападател с усмивка.

Принца на Рим също така похвали младия наставник на “нерадзурите” Кристиан Киву. “Често казано, не очаквах от него да се справя толкова добре, но го познавам като човек и съм наясно с желанието му да израства и да се подобрява. Той се доказа като страхотен треньор, като пое труден и важен клуб, но демонстрира цялата си стойност”, добави световният шампион с Италия от Мондиал 2026.

Снимки: Gettyimages

Арбелоа: Спрямо Реал Мадрид винаги е имало двоен стандарт

Документален филм припомни скандалите около Франция на Мондиал 2010, дневник на Доменек е особено пикантен

Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

Меджик Джонсън рекламира Лос Анджелис преди Световното първенство по футбол

Кой е бизнесменът, който може да хвърли ръкавицата на Флорентино Перес и да поиска Реал Мадрид?

Испански вестник с остра реакция срещу Флорентино Перес

Славия 0:1 Добруджа, дузпа в шестата секунда

Пореден епизод на битките между Лудогорец и Левски

Крушарски: ЦСКА са победени, Купата е наша!

Време е за реванш! Осакатен и мислещ за финала ЦСКА излиза срещу целещия се в Европа ЦСКА 1948

Шампионът Левски обяви първото си ново попълнение!

Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

