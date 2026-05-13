Тоти коментира възможното си завръщане в Рома и днешния финал на Лацио

Легендата на Рома Франческо Тоти отказа да разкрие дали е възможно да се завърне в клуба в ролята на ръководител, като предпочете да говори за борбата на отбора за класиране за Шампионска лига.

Интер и Лацио във финал с огромен заряд

“В момента не мислим за мое завръщане в клуба. Както винаги съм казвал, най-важна е Рома, това е приоритетът. Останалото ще дойде по естествен път. Последните два мача направиха надпреварата за топ 4 вълнуваща. Мисля, че всички могат да се препънат. Да се надяваме, че това ще се случи за останалите, а Рома да спечели и двете си срещи. Джан Пиеро Гасперини се справя добре и прави позитивна първа година. Нека оставим случилото (споровете му с клубни шефове - б.р.) се настрана и да мислим за последните два мача. Впоследствие той ще седне с ръководството и заедно ще решат какво ще правят”, коментира Тоти пред Sport Mediaset.

"Roma in the Champions League? It's not up to us, we have to wait for other results. Let's get two wins and see if there are any missteps."



— Calcio_FCEN (@CalcioFc_EN) May 13, 2026

Той също така говори за днешния финал за Купа на Италия на “Олимпико” между новия шампион на Серия А Интер и градския съперник на “вълците” Интер. “Ще се срещнат два големи отбора. Интер са явните фаворити, защото отнесоха всички останали в първенството и се намират в невероятна форма. Те изглеждат като фаворити, но във футбола нищо не се знае. За кого ще стискам палци? Нека по-добрият отбор победи, защото не мога да кажа нищо повече…”, заяви някогашният нападател с усмивка.

"I hope it's a good match, two good teams are facing each other. Inter have a bit of an advantage right now: considering what they've done all year, they're the team to beat , but it's a final and anything can happen"



— Calcio_FCEN (@CalcioFc_EN) May 13, 2026

Принца на Рим също така похвали младия наставник на “нерадзурите” Кристиан Киву. “Често казано, не очаквах от него да се справя толкова добре, но го познавам като човек и съм наясно с желанието му да израства и да се подобрява. Той се доказа като страхотен треньор, като пое труден и важен клуб, но демонстрира цялата си стойност”, добави световният шампион с Италия от Мондиал 2026.

"Did I expect Chivu to be a coach like this? Not really, but I know the man, the person, the desire to grow and improve. He's proven to be a great coach, he took over a difficult team , an important club, and he showed all his worth."



— Calcio_FCEN (@CalcioFc_EN) May 13, 2026

Снимки: Gettyimages