Рома активира клаузата за закупуването на сензацията Мален

Рома активира клаузата си за закупуване на нападателя на Астън Вила Донийл Мален, съобщиха италианските медии. Клубът от Рим ще плати 25 милиона евро за 27-годишния нидерландец. Клаузата беше активирана автоматично, след като Рома се класира за европейските турнири. Това стана факт, след като снощи Интер спечели Купата на Италия.

Мален се присъедини към Рома под наем през януари. В 16 мача от Серия А той е отбелязал 13 гола и е направил две асистенции. Рома е пети в таблицата на Серия А след 36 мача, като в последните два кръга "вълците" ще се борят да влязат в топ 4 и да през следващия сезона да играят в Шампионската лига.

Нидерландският национал Мален преди това е играл за Борусия (Дортмунд) и ПСВ, както и за младежките отбори на Арсенал и Аякс.

🚨💛❤️ AS Roma have officially activated €25m buy clause for Donyell Malen to join on permanent deal from Aston Villa.



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2026