Пълен хаос около римското дерби и предпоследния кръг в Серия "А"

Около програмата за предпоследния кръг на Серия "А" настъпи пълен хаос, в центъра на който е римското дерби между Рома и Лацио.

Вчера от италианската лига обявиха разпределението на мачовете от 37-ия кръг на Калчото, като всички мачове бяха предвидени за неделя. Сблъсъкът на “Олимпико” и още четири мача, в които участват замесените отбори в борбата за участие в Шампионската лига, бяха насрочени от 13:30 часа (или 12:30 часа местно време). Решението за провеждането на дербито в толкова ранен час обаче предизвика сериозно недоволство както сред клубовете, така и сред градските власти на италианската столица.

Ето защо днес префектът на Рим на своя глава реши да постанови отлагането на Рома - Лацио за 18 май (понеделник) с начален час 21:45 българско време. Според италианските медии това е предизвикало остра реакция в Серия "А", откъдето били категорично против този ход. Следователно, от там са решили да подадат жалба срещу това решение в регионалния административен съд. Така тепърва предстои да се разбере кога точно ще се изиграе Дерби дела Капитале, както и мачовете на преките конкуренти, а именно Пиза - Наполи, Ювентус - Фиорентина, Дженоа - Милан и Комо - Парма.

Снимки: Imago

