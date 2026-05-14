Астън Вила напира за аржентинец от Рома

В Астън Вила се надяват да си осигурят сделка за нападателя на Рома Матиас Соуле през летния трансферен прозорец.

Според информация на Gazzetta dello Sport отборът от Премиър лийг се интересува от трансфер на Соуле, който се очаква да се срещне със собствениците на „джалоросите“ през следващите дни, за да обсъдят съвместното си бъдеще. Идеята да играе във Висшата лига е привлекателна перспектива за 23-годишния аржентинец, който реализира 6 гола и 5 асистенции в 31 мача от Серия "А" този сезон. Шефовете на Рома са готови да разгледат оферти от порядъка на 40 милиона евро за атакуващия играч.

Снимки: Gettyimages