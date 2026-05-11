Люис-Скели: Всички в Арсенал сме изпълнени с ентусиазъм

  • 11 май 2026 | 21:11
Играчът на Арсенал Майлс Люис-Скели обеща, че той и съотборниците му ще се отнесат към последните си два мача от Премиър лийг като финали в опит да осигурят първата титла на клуба от 2004 г. насам. Лондончани направиха значителна крачка към спечелването на титлата в първенството с победа с 1:0 срещу Уест Хам като гости.

На Арсенал предстои домакински мач срещу вече изпадналия Бърнли и двубой от последния ден срещу финалиста от Лига на конференциите Кристъл Палас. Победа и в двата мача би позволила на Арсенал да се справи с предизвикателството на Манчестър Сити и би осигурила перфектната платформа за финала на Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен на 30 май.

19-годишният Люис-Скели, който дълго време беше резерва, каза: „Трябва да останем скромни. В съблекалнята има просто радост, вълнение, удовлетворение - всичко, което можете да опишете. Изпълнени сме с ентусиазъм, но знаем, че работата не е свършена. Остават ни още два финала и трябва да приемаме всеки мач такъв, какъвто е. Следващият е Бърнли - и след това продължаваме нататък. Като играч, като фен, е лесно да се мисли какво би могло да бъде. Но е важно да останем в настоящето. Трябва да се придържаме към него“.

Размишлявайки върху периода си извън отбора, Люис-Скели коментира: „В началото беше трудно. Но аз се гордея с психическата си сила. Спортът не е само път нагоре, защото има възходи и падения. И как се възстановяваш от това и какъв си в моментите, когато се сблъскваш с трудности. Това е, което те определя. Говорих със семейството и приятелите си. Просто им казах: „Не искам да чувам целия шум, който идва от социалните медии.“ Нека остана в този момент, нека продължа да се изправям пред това несгодие и нека изляза от другата му страна. Артета ми каза: „Ще играеш в халфовата линия, така че давай“. Така че, точно това направих. И трябваше да бъда смел и да играя с кураж, защото това изисква тази лига“.

На въпроса дали е напълно отдаден на Арсенал, възпитаникът на Академията „Хейл Енд“ отговори: „Фокусиран съм върху мачовете, които ни предстоят - и върху това да върнем този клуб към славата“, добавя БТА.

