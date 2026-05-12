Артета с български талисмани за късмет във важните битки

Мениджърът на Арсенал Микел Артета има български талисмани, които да му бъдат кадем в оставащите битки за титлата в Премиър лийг и на финала на Шампионска лига. 44-годишният испанец получи брандирана торбичка с нашенски сувенири при срещата си с финансиста Кирил Евтимов след победата на "топчиите" над Уест Хам с 1:0.

"Поздрави на феновете в България! Обещавам им, че ще преследваме целите си до последния възможен момент", заяви Артета пред бургазлията. В кулоарите на "Лондон Стейдиъм" Евтимов се видя с редица футболни легенди на "артилеристите". Сред тях бяха Фреди Люнгберг и Тио Уолкот.