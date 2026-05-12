  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Организираните фенове на Атлетико скочиха на избора на съдия за финала на ШЛ

Организираните фенове на Атлетико скочиха на избора на съдия за финала на ШЛ

  • 12 май 2026 | 18:28
Международният съюз на фенклубовете на Атлетико Мадрид и асоциацията на клубните членове на “дюшекчиите” възроптаха срещу назначението на Даниел Зиберт за главен съдия на финала на Шампионската лига между Пари Сен Жермен и Арсенал в Будапеща на 30 май.

УЕФА определи кой ще ръководи ПСЖ - Арсенал, както и съдиите за финалите в ЛE и ЛK

Именно германският рефер ръководеше полуфиналния реванш между “артилеристите” и Атлетико, завършил с победа с 1:0 за лондончани. След въпросния мач от лагера на мадридчани имаха претенции срещу отсъжданията на 42-годишния съдия, който ще води мач на Арсенал в трета поредна фаза от елиминациите на турнира. От Атлетико настояваха, че Зиберт е подминал поне две дузпи н тяхна полза. В предишни години той също е взимал решения в мачове на “рохибланкос”, които са ги вбесявали: червен картон на Антоан Гризман срещу Ливърпул през есента на 2021-ва и подмината дузпа срещу Манчестър Сити в четвъртфиналите няколко месеца по-късно.

“Назначението на Зиберт за финала на Шампионската лига само може да се възприеме като провокация. Това, че УЕФА поощрява един от своите подчинени, е най-ясното доказателство, че ШЛ е едно манипулирано и фалшифицирано състезание. Отвратителна корупция”, гласи краткото, но остро изявление на международния фенски съюз в социалните мрежи.

“Най-шокиращата новина, която можехме да получим. Не толкова от следствието, че поощряват рефера, който явно ощети Атлетико, колкото потвърждението кога, къде и как са разгледали жалбата, подадена от клуба”, се казва в лаконичното становище на мадридските “сосиос”.

Греъм Потър обяви още сега списъка си от 26 играчи за Световното, Барджи и Кулушевски са аут

Луис Енрике: За първи път, откакто съм в ПСЖ, един отбор ни създаде толкова проблеми

Саутхамптън поиска повече време, за да отговори на обвиненията в шпионаж

Перес свика извънредна пресконференция на фона на информацията, че Моуриньо води финални преговори с Реал

Килиан Мбапе вкарва всички голове и поема цялата тежест на света

Сурови наказания за Славия (Прага) след нахлуването на феновете в края на дербито със Спарта

Черно море 2:0 Локомотив (Пловдив), Дончев удвои

"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

Глобиха ЦСКА 1948 заради неуважително отношение към ЦСКА, купонът на Левски излезе солен

11-те на Ботев и Арда

Берое с жалба срещу отказа на Лицензионната комисия

Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

