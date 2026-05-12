Организираните фенове на Атлетико скочиха на избора на съдия за финала на ШЛ

Международният съюз на фенклубовете на Атлетико Мадрид и асоциацията на клубните членове на “дюшекчиите” възроптаха срещу назначението на Даниел Зиберт за главен съдия на финала на Шампионската лига между Пари Сен Жермен и Арсенал в Будапеща на 30 май.

Именно германският рефер ръководеше полуфиналния реванш между “артилеристите” и Атлетико, завършил с победа с 1:0 за лондончани. След въпросния мач от лагера на мадридчани имаха претенции срещу отсъжданията на 42-годишния съдия, който ще води мач на Арсенал в трета поредна фаза от елиминациите на турнира. От Атлетико настояваха, че Зиберт е подминал поне две дузпи н тяхна полза. В предишни години той също е взимал решения в мачове на “рохибланкос”, които са ги вбесявали: червен картон на Антоан Гризман срещу Ливърпул през есента на 2021-ва и подмината дузпа срещу Манчестър Сити в четвъртфиналите няколко месеца по-късно.

La designación de Siebert para la final de la Champions sólo puede entenderse como una provocación.

Que la @UEFA premie a uno sus secuaces es la prueba más evidente de que la Champions es una competición manipulada y adulterada.

Corrupción que da mucho asco.@apolloglobal… pic.twitter.com/YsSO7f65uF — Unión Internacional de Peñas Atlético de Madrid (@unionatm) May 11, 2026

“Назначението на Зиберт за финала на Шампионската лига само може да се възприеме като провокация. Това, че УЕФА поощрява един от своите подчинени, е най-ясното доказателство, че ШЛ е едно манипулирано и фалшифицирано състезание. Отвратителна корупция”, гласи краткото, но остро изявление на международния фенски съюз в социалните мрежи.

La noticia más impactante que podíamos recibir. No tanto por el corolario que se desprende de ella: "premian al árbitro que perjudicó manifiestamente al Atleti" sino por constatar cuándo, dónde y cómo han considerado la protesta que nos dicen hizo el @Atleti.… — Asociación Senado Atlético de Madrid (@SenadoAtletico) May 11, 2026

“Най-шокиращата новина, която можехме да получим. Не толкова от следствието, че поощряват рефера, който явно ощети Атлетико, колкото потвърждението кога, къде и как са разгледали жалбата, подадена от клуба”, се казва в лаконичното становище на мадридските “сосиос”.

Снимки: Gettyimages