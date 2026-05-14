Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. 11-те на Септември и Спартак (Варна)

11-те на Септември и Спартак (Варна)

  • 14 май 2026 | 14:04
  • 905
  • 1
11-те на Септември и Спартак (Варна)

Станаха ясни титулярните състави на Септември (София) и Спартак (Варна), които се изправят един срещу друг в много важен и интригуващ сблъсък от 35-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадиона в столичния квартал "Драгалевци" е от 15:15 часа и ще бъде ръководен от Мариян Гребенчарски.

Двата отбора са съседи в класирането, като към този момент разликата помежду им е само две точки. Домакините се намират в опасната зона на класирането, заемайки предпоследната 15-а позиция, докато "соколите" са на баражното 13-о място. Със сигурност една победа в днешната среща ще даде предимство в борбата за спасение, така че няма никакво съмнение, че и момчетата на Христо Арангелов, и тези на Гьоко Хаджиевски ще дадат всичко от себе си в търсене на задължителен успех.

Септември (София) - Спартак (Варна)

Стартови състави:

Септември (София): 21. Янко Георгиев, 23. Робин Шутен, 4. Мартин Христов, 26. Валантайн Озорнвафор, 30. Матео Стаматов, 5. Йоан Бауренски, 18. Айуб Абу, 28. Стоян Стоичков, 17. Николас Фонтейн, 33. Галин Иванов, 9. Бертран Фурие;

Спартак (Варна): 1. Педро Виктор, 20. Деян Лозев, 44. Ангел Грънчов, 5. Димо Кръстев, 2. Борис Иванов, 6. Джон Емануел, 88. Дамян Йорданов, 10. Жота Лопеш, 29. Тайлсон, 21. Шанде, 9. Цветелин Чунчуков.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Веласкес дава пресконференция преди дербито с ЦСКА

Веласкес дава пресконференция преди дербито с ЦСКА

  • 14 май 2026 | 12:57
  • 579
  • 0
Николай Минков - от ерата "Валентич" до капитанската лента в Ботев

Николай Минков - от ерата "Валентич" до капитанската лента в Ботев

  • 14 май 2026 | 12:13
  • 801
  • 0
Феновете на Локо (Пловдив) изкупиха един блок от сектор А за финала

Феновете на Локо (Пловдив) изкупиха един блок от сектор А за финала

  • 14 май 2026 | 12:00
  • 1854
  • 6
Агентът на новия нападател на Ботев: Отборът е трамплин за африкански таланти

Агентът на новия нападател на Ботев: Отборът е трамплин за африкански таланти

  • 14 май 2026 | 11:52
  • 984
  • 0
Красимир Бислимов: Виждам пламък в очите на играчите

Красимир Бислимов: Виждам пламък в очите на играчите

  • 14 май 2026 | 11:45
  • 609
  • 0
Гидженов свири Левски - ЦСКА

Гидженов свири Левски - ЦСКА

  • 14 май 2026 | 11:19
  • 5041
  • 20
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: Няма да играем по гайдата на Царя на декларациите

Венци Стефанов: Няма да играем по гайдата на Царя на декларациите

  • 14 май 2026 | 14:35
  • 994
  • 3
Ботев внася днес в БФС писмо за ТВ правата, само един клуб от efbet Лига не го е подписал

Ботев внася днес в БФС писмо за ТВ правата, само един клуб от efbet Лига не го е подписал

  • 14 май 2026 | 10:27
  • 9153
  • 29
Перес за Алонсо, Мбапе, Винисиус и Моуриньо

Перес за Алонсо, Мбапе, Винисиус и Моуриньо

  • 14 май 2026 | 10:09
  • 10269
  • 13
Последният шанс за Монтана да запази надежда за спасение минава през Враца

Последният шанс за Монтана да запази надежда за спасение минава през Враца

  • 14 май 2026 | 08:00
  • 4718
  • 10
Харизмата на Ивет Лалова ще завладее Бургас за "Мача на Надеждата"

Харизмата на Ивет Лалова ще завладее Бургас за "Мача на Надеждата"

  • 14 май 2026 | 10:21
  • 2054
  • 7