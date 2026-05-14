11-те на Септември и Спартак (Варна)

Станаха ясни титулярните състави на Септември (София) и Спартак (Варна), които се изправят един срещу друг в много важен и интригуващ сблъсък от 35-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадиона в столичния квартал "Драгалевци" е от 15:15 часа и ще бъде ръководен от Мариян Гребенчарски.

Двата отбора са съседи в класирането, като към този момент разликата помежду им е само две точки. Домакините се намират в опасната зона на класирането, заемайки предпоследната 15-а позиция, докато "соколите" са на баражното 13-о място. Със сигурност една победа в днешната среща ще даде предимство в борбата за спасение, така че няма никакво съмнение, че и момчетата на Христо Арангелов, и тези на Гьоко Хаджиевски ще дадат всичко от себе си в търсене на задължителен успех.

Стартови състави:

Септември (София): 21. Янко Георгиев, 23. Робин Шутен, 4. Мартин Христов, 26. Валантайн Озорнвафор, 30. Матео Стаматов, 5. Йоан Бауренски, 18. Айуб Абу, 28. Стоян Стоичков, 17. Николас Фонтейн, 33. Галин Иванов, 9. Бертран Фурие;

Спартак (Варна): 1. Педро Виктор, 20. Деян Лозев, 44. Ангел Грънчов, 5. Димо Кръстев, 2. Борис Иванов, 6. Джон Емануел, 88. Дамян Йорданов, 10. Жота Лопеш, 29. Тайлсон, 21. Шанде, 9. Цветелин Чунчуков.