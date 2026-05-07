Все още имам изгарящо желание да играя, увери Луис Суарес

Уругвайският нападател Луис Суарес обясни решението си през зимата да поднови договора си с американския Интер Маями, разкривайки, че желанието му да се състезава остава толкова силно, колкото винаги, въпреки че е на 39 години. Ветеранът се върна и към плейофите в Мейджър Лийг Сокър, когато бе оставен на резервната скамейка от тогавашния треньор Хавиер Масчерано. Той призна, че това е било изпитание за неговото търпение и професионализъм.

„Очевидно по това време Масчерано говори с мен за това и ми обясни ситуацията. Разбрах я и я приех без никакви проблеми. Разбира се, когато започнеш да получаваш все по-малко и по-малко минути на терена, неизбежно се питаш защо. Каква е причината? Особено, след като, когато играех, нямах точно лоши представяния. Но това са решения, които просто трябва да приемеш. Моята работа беше да продължа да работя усилено ден след ден, опитвайки се да докажа, че заслужавам малко повече игрово време“, каза на пресконференция бившата звезда на Ливърпул и Барселона.

„Кариерата на всеки футболист, не само моята, преминава през възходи и спадове. Има моменти, когато се чувстваш страхотно, както моменти, когато се чувстваш зле. Всеки играч преминава през подобни неща и аз със сигурност съм преживял много такива в кариерата си“, добави Суарес, който официално ангажира бъдещето си с клуба от Южна Флорида, подписвайки едногодишно удължаване на контракта си през декември.

🚨 ⚽️ 🇺🇾 Luis Suarez on why he decided to come back to Inter Miami for one more season. @MiamiHerald @HeraldSports #InterMiami #MLS pic.twitter.com/Qjnsnh6E5m — Michelle Kaufman (@kaufsports) May 6, 2026

„Решението дойде от осъзнаването, че все още имам малко в резервоара и това, че желанието да продължа да се състезавам е все още там. На терена всичко се вижда - все още се разочаровам от поражения и неправилни подавания, и все още се наслаждавам на моментите, в които успявам да отбележа. Все още имам този адреналин, това изгарящо желание да продължа да играя“, категоричен бе нападателят.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages