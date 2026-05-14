  Sportal.bg
  2. Алуминий
  3. Исторически успех за Алуминий в Словения

  • 14 май 2026 | 04:48
  • 261
  • 0
Алуминий е новият носител на Купата на Словения. Тимът от Кидричево спечели трофея за първи път в историята си, след като във финала, игран в Целье, победи с 1:0 втородивизионния Гросупле.

Предвид огромния залог, и двата отбора подходиха много предпазливо и до почивката нямаше почти никакви голови положения. В началото на втората част Никола Йовичевич можеше да се разпише за Гросупле, но ударът му срещна напречната греда.

В 70-ата минута Само Матяж, който беше последен в защитата на Гросупле, фаулира откъсващия се Емир Сайтоски и получи директен червен картон.

С човек повече Алуминий притисна съпрника и стигна до победата в 78-ата миута. Точен беше Бамба Сусо. По този начин, след два загубени финала, Алуминий успя от третия опит да триумфира с Купата на Словения.

Снимки: siol.net

