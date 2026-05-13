Какво ще направи Барселона в първия си шампионски мач?

Стадион „Мендисороса“ ще бъде арена на сблъсък между двата полюса на Ла Лига, когато новия шампион Барселона гостува на борещия се за оцеляване Алавес в мач от 36-ия кръг на първенството. Докато гостите вече празнуват титлата, за домакините всяка точка е от жизненоважно значение в битката за оставане в елита.

Барселона влиза в този двубой в изключителна серия от 11 поредни победи в Ла Лига. Каталунците вече си осигуриха титлата след успех с 2:0 над Реал Мадрид в предходния кръг и разполагат с актив от 91 точки. Тимът на Ханзи Флик демонстрира най-добрата игра като гост в първенството, печелейки 37 точки от 17 визити до момента.

От друга страна, ситуацията за Алавес е критична. Отборът заема 19-о място в класирането с 37 точки, на две точки от зоната на спасението. В последните си пет срещи баските записаха само една победа (2:1 срещу Майорка) и идват след равенство 1:1 срещу Елче. За тима на Кике Санчес Флорес гостуването на шампиона е едно от последните три изпитания, които ще определят съдбата им в Ла Лига.

Въпреки че титлата е вече спечелена, наставникът на Барселона Ханзи Флик не смята да намалява темпото. В пресконференцията преди мача той беше категоричен: „Нашата цел е да достигнем 100 точки. Трябва да спечелим всеки от оставащите три мача.“ Флик подчерта важността на интензивността и гордостта от представянето на отбора, като похвали и подобрената игра в дефанзивен план, която прави Барса тима с най-малко допуснати голове.

Статистиката от преките двубои е стряскаща за привържениците на Алавес. Барселона е спечелила последните пет срещи между двата тима, включително категоричното 3:1 по-рано този сезон на „Спотифай Камп Ноу“. В последното си гостуване на „Мендисороса“ каталунците триумфираха с 3:0. Роберт Левандовски се превърна в истински кошмар за защитата на баските, отбелязвайки общо 7 гола в последните пет мача срещу този съперник.

Барселона ще бъде без младата звезда Ламин Ямал, който лекува контузия в подколянното сухожилие, и наказания Рафиня. Това вероятно ще даде шанс за изява на играчи като Фермин Лопес и Руни Бардагжи. Алавес също има сериозни липси – Факундо Гарсес е наказан, а Лукас Бойе е аут поради мускулна травма. Под въпрос до последно остават Антонио Мартинес и Йон Гуриди.