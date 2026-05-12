  • 12 май 2026 | 19:57
Маурицио Сари: Ще бъде лудост да не вярваме в успеха

Наставникът на Лацио Маурицио Сари заяви, че тимът му трябва да е луд, ако не вярва, че може да спечели Купата на Италия срещу Интер. Двата тима излизат в сряда във финала на "Олимпико", след като преди няколко дни "нерадзурите" разбиха "орлите" с 0:3 насред Рим, в мач от 36-ия кръг на Серия "А".

"За съжаление Каталди го няма от месец, но последните дни тренира и се надявам да бъде на разположение, но със сигурност няма как да играе цял мач.

Относно състава, мога спокойно да ви кажа, че имам 8-9 въпросителни след мача в събота, толкова лошо играхме, че дори няма какво да коментираме индивидуалното представяне. Бяхме трагични, отпуснати, разконцентрирани, бавни в движенията и действията. Утре се надяваме да бъдем различни във всички компоненти.

Горд съм от представянето на отбора през този сезон, който сбърка някои индивидуални мачове, но като цяло се раздаде максимално. Най-голямото удоволствие за мен ще бъде да спечелим утре. Тимът се представи страхотно в турнира. Имахме труден сезон, като минахме без вода през пустинята. Затова може да се говори, че имаме слаб треньор или отбор, но със сигурност сме истински мъже и го доказахме", категоричен е бившият треньор на Наполи, Челси и Ювентус.

"Вече загубих две купи на страната след дузпи. Една на Италия и една в Англия, която дори отстъпихме при изпълнението на седмата дузпа срещу Манчестър Сити, който беше в най-добрия си период. Играхме отлично и това е най-голямото ми разочарование досега. Не ми променя живота, ако не спечелим, тъй като имам богата кариера, но ще бъде страхотно за спечелим най-вече за играчите и тифозните. Тази вечер каквото и да кажа на момчетата ще бъде безсмислено. Те са наясно какво означава този мач. Трябва да си вярват, ще бъде лудост да не вярваме, че можем да спечелим", категоричен е специалистът, който иска да донесе 8-ата Купа на Италия в историята на римския гранд.

Най-успешният и най-опитен играч на Лацио Педро Родригес ще е готов за утре. "Педро определено е специалист за тези мачове. Вкарва в 80% от финалите, в които играе и се надяваме, че утре ще го стори пак. Той няма готовност да играе цялата среща, но е готов да играе част от мача и се надявам да ни помогне.

Завръщането на феновете ще бъдат плюс за нас. Не знам колко ще са важни, но ви гарантирам, че липсата на публиката ни коства доста точки през този сезон", каза Сари.

Опитният треньор похвали и своя колега Кристиян Киву. "Не беше лесно да организира отбора му и се справи много добре, като предаде своите идеи. Интер определено е най-добрият отбор през този сезон в Серия "А" и напълно заслужено спечели Скудетото", допълни 67-годишният треньор, който се пошегува, че няма да спре цигарите, дори и да спечели турнира, нито пък ще направи такъв избор, ако му бъде предложен да избира между неговия навик и трофея.

