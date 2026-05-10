Сари с огромни критики към Лацио след загубата от Интер

  • 10 май 2026 | 05:52
Маурицио Сари направи откровен и самокритичен анализ след домакинската загуба на Лацио с 0:3 от Интер, като хвърли вината изцяло върху нагласата на своя отбор. Той призна, че предстоящият финал за Купата на Италия в сряда ще изисква коренно различен подход от играчите му. Тогава "бианбкочелестите" отново ще играят с Интер, който е устремен към златен дубъл

„Голът на Лаутаро е резултат от нашия подход. Допуснахме гол от тъч при наличието на двама противникови играчи в наказателното поле. Обикновено там имаш петима или шестима нападатели, а днес беше твърде лесно. Вторият гол е същото: те направиха пет паса в наказателното поле, без никой да се намеси. Изхождаме от презумпцията, че Интер има огромна класа, но с такава нагласа щяхме да допуснем два гола в първия половин час срещу всеки отбор в Серия А“, каза Сари непосредствено след края на мача.

Интер се разправи с Лацио точно преди финала помежду им

Относно червения картон на Романьоли, Сари беше премерен.

„В реално време това е фал за жълт картон. Но ако погледнете стоп-кадъра, е червен. Това е класическо изгонване след намеса на ВАР“, сподели Сари.

Киву похвали колектива за класиката срещу Лацио и отговори за Моуриньо

Той обаче беше по-обезпокоен от случилото се след това.

„Трябва да разберем защо имахме пет чисти положения с човек по-малко. Само Исаксен можеше да вкара три гола. Трябва да анализираме този мач без страх и да разберем, че при такъв подход заслугите не са на Интер. Вината е наша“, каза още Сари.

Сари предложи и откровено обяснение за представянето, като даде да се разбере, че играчите не са подходили към мача с нужното уважение.

„Днешният подход е резултат от факта, че този мач не означава нищо, а този в сряда е фундаментален. Сериозна грешка е да се мисли, че мач като днешния няма значение, защото подобно представяне може да създаде проблеми. Малко страх от съперника е полезен, но да се страхуваш може да те блокира“, добави Сари.

Запитан за отбора на Интер, воден от Кристиан Киву, Сари беше щедър в оценката си и откри общи футболни принципи.

„Те имат фази на игра на отлично ниво, това са сходства. Имат различна формация и е правилно да играят с двама нападатели предвид характеристиките на техните атакуващи играчи. Те са различен отбор, но имат сходства с моята идея за футбола“, сподели Сари.

Информацията за състоянието на контузените играчи преди финала беше предпазливо оптимистична. Очаква се Канчелиери да е получил само лека умора. Дзакани е преминал преглед заради болезнена контузия на стъпалото, получена на тренировка, като надеждите са да бъде готов до четири-пет дни. Патрик пък е напуснал терена със стягане в прасеца, което изглежда преодолимо. Каталди, който беше на лечение, се завръща към тренировки в неделя. Ровела, който влезе като резерва, не беше критикуван въпреки трудните обстоятелства, при които се появи в игра.

