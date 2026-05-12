  3. Матия Дзакани: Готов съм да се разделя с един пръст, но да вдигна Купата с Лацио

  • 12 май 2026 | 20:49
Капитанът на Лацио Магия Дзакани заяви, че е готов да се раздели с един пръст, за да бъде спечелена Купата на Италия. Той мечтае да зарадва тифозите на "орлите", които утре ще бъдат плътно за него и тима му.

“Отстранихме двата финалиста от миналата година - Болоня и Милан, и се надявам да спечелим Купата. Смятам, че го заслужихме с представянето си в турнира през този сезон.

Със сигурност я заслужаваме, след като преживяхме много неща през този сезон. Щастливи сме от представянето ни. Фундаментален е този финал за нас. Ще излезем на терена с правилната нагласа и ще се представим максимално добре.

Маурицио Сари: Ще бъде лудост да не вярваме в успеха

Представям си стадиона за утре вечер, след като се класирахме в Бергамо. Те ни обещаха, че ще дойдат и ще ни помогнат много. Готов съм да се разделя с един пръст, но да вдигна купата с екипа на Лацио”, сподели националът на Италия.

Киву: Заслужихме Скудетото и сега искаме Купата на Италия
Греъм Потър обяви още сега списъка си от 26 играчи за Световното, Барджи и Кулушевски са аут

Луис Енрике: За първи път, откакто съм в ПСЖ, един отбор ни създаде толкова проблеми

Организираните фенове на Атлетико скочиха на избора на съдия за финала на ШЛ

Саутхамптън поиска повече време, за да отговори на обвиненията в шпионаж

Перес свика извънредна пресконференция на фона на информацията, че Моуриньо води финални преговори с Реал

Килиан Мбапе вкарва всички голове и поема цялата тежест на света

Ботев 0:0 Арда, добра възможност пред Коко Илиев

Асеневци доближиха Черно море до битката за Европа

"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

Глобиха ЦСКА 1948 заради неуважително отношение към ЦСКА, купонът на Левски излезе солен

Берое с жалба срещу отказа на Лицензионната комисия

Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

