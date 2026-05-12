Матия Дзакани: Готов съм да се разделя с един пръст, но да вдигна Купата с Лацио

Капитанът на Лацио Магия Дзакани заяви, че е готов да се раздели с един пръст, за да бъде спечелена Купата на Италия. Той мечтае да зарадва тифозите на "орлите", които утре ще бъдат плътно за него и тима му.

“Отстранихме двата финалиста от миналата година - Болоня и Милан, и се надявам да спечелим Купата. Смятам, че го заслужихме с представянето си в турнира през този сезон.

Със сигурност я заслужаваме, след като преживяхме много неща през този сезон. Щастливи сме от представянето ни. Фундаментален е този финал за нас. Ще излезем на терена с правилната нагласа и ще се представим максимално добре.

Представям си стадиона за утре вечер, след като се класирахме в Бергамо. Те ни обещаха, че ще дойдат и ще ни помогнат много. Готов съм да се разделя с един пръст, но да вдигна купата с екипа на Лацио”, сподели националът на Италия.

