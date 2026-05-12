Лаутаро Мартинес: Гладни сме за победа и да върнем Купата вкъщи

Капитанът на Интер Лаутаро Мартинес обяви, че той и съотборниците му са гладни за победа във финала за Купата на Италия срещу Лацио. Евентуален успех ще бъде едва втория дубъл в историята на клуба след този през 2010 година, тъй като този през 2006 година не беше спечелен на терена.

“Гладни сме за победа. Искаме да спечелим. Последните две години не успявахме да стигнем до финала. Дубълът е статистика, а ние сме концентрирани, за да върнем Купата в нас, където липсва от две години.

Резултатите не идваха до мача с Комо, не защото ме нямаше мен, а защото всеки сезон има спадове в дадена част от сезона. Това е футболът и се случва на всички отбори. Спечелихме основната си цел през сезона - Скудетото, но утре имаме възможност да спечелим и втората поставена цел пред тима в тази кампания", сподели Мартинес, който иска да вдигне 10-ата Купа на Италия в историята на миланския гранд.

Той сподели и хубави думи за Кристиан Киву. "Винаги има конфронтация в една съблекалня. Треньорът е бил голям играч и го знае. Той ни разбра веднага с идването си и ни помогна да се върнем към трофеите. Шегува се с нас, успокои съблекалнята, отборът следва идеите му и резултатите се виждат.

Израснах много под негово ръководство, само съжалявам за контузията, която ме спря, но работих здраво, за да се върна. Радвам се за сезона, който направихме, както на отбора и за моя персонално.



Киву е човек, който познава отлично света Интер, ние го следвахме и е хубаво за нас, че ни показа пътя, за да се върнем към трофеите", завърши Мартинес.