  Лаутаро Мартинес: Гладни сме за победа и да върнем Купата вкъщи

  • 12 май 2026 | 21:00
Капитанът на Интер Лаутаро Мартинес обяви, че той и съотборниците му са гладни за победа във финала за Купата на Италия срещу Лацио. Евентуален успех ще бъде едва втория дубъл в историята на клуба след този през 2010 година, тъй като този през 2006 година не беше спечелен на терена.

“Гладни сме за победа. Искаме да спечелим. Последните две години не успявахме да стигнем до финала. Дубълът е статистика, а ние сме концентрирани, за да върнем Купата в нас, където липсва от две години.

Резултатите не идваха до мача с Комо, не защото ме нямаше мен, а защото всеки сезон има спадове в дадена част от сезона. Това е футболът и се случва на всички отбори. Спечелихме основната си цел през сезона - Скудетото, но утре имаме възможност да спечелим и втората поставена цел пред тима в тази кампания", сподели Мартинес, който иска да вдигне 10-ата Купа на Италия в историята на миланския гранд.

Интер се разправи с Лацио точно преди финала помежду им
Той сподели и хубави думи за Кристиан Киву. "Винаги има конфронтация в една съблекалня. Треньорът е бил голям играч и го знае. Той ни разбра веднага с идването си и ни помогна да се върнем към трофеите. Шегува се с нас, успокои съблекалнята, отборът следва идеите му и резултатите се виждат.

Киву: Заслужихме Скудетото и сега искаме Купата на Италия
Израснах много под негово ръководство, само съжалявам за контузията, която ме спря, но работих здраво, за да се върна. Радвам се за сезона, който направихме, както на отбора и за моя персонално.

Киву е човек, който познава отлично света Интер, ние го следвахме и е хубаво за нас, че ни показа пътя, за да се върнем към трофеите", завърши Мартинес.

Греъм Потър обяви още сега списъка си от 26 играчи за Световното, Барджи и Кулушевски са аут

Луис Енрике: За първи път, откакто съм в ПСЖ, един отбор ни създаде толкова проблеми

Организираните фенове на Атлетико скочиха на избора на съдия за финала на ШЛ

Саутхамптън поиска повече време, за да отговори на обвиненията в шпионаж

Перес свика извънредна пресконференция на фона на информацията, че Моуриньо води финални преговори с Реал

Килиан Мбапе вкарва всички голове и поема цялата тежест на света

Арда отново победи на "Колежа"! Бразилец се превърна в грешник за "канарчетата"

Асеневци доближиха Черно море до битката за Европа

"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

Глобиха ЦСКА 1948 заради неуважително отношение към ЦСКА, купонът на Левски излезе солен

Берое с жалба срещу отказа на Лицензионната комисия

Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

