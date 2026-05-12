Киву: Заслужихме Скудетото и сега искаме Купата на Италия

Наставникът на Интер Кристиан Киву обяви, че тимът му е готов да направи едва втори дубъл в своята история, печелейки двата най-важни турнира в Италия. “Нерадзурите” спечелиха вече Скудетото, но в сряда излизат на “Олимпико” срещу Лацио във финала за Купата на Италия. Миналият уикенд шампионите разбиха лациалите насред Рим с 0:3, в мач от Серия “А”, но румънецът предупреди, че тимът му го очаква коренно различен мач.

“Очакваме различен мач от този в събота. Ще бъде много труден мач. Имат много играчи, които имат класа, тактически са много стабилен отбор. Това е един финал, един трофей за спечелване и нагласата ще е различна. Ще бъдат подкрепяни от публиката им, което е предимство, което нямаха миналата събота. Ние заслужихме Скудетото, заслужихме финала за Купата и се надяваме да спечелим”, започна Киву.

“Маркюс Тюрам е добре и ще видим дали ще е готов за утре. Днес тренира с тима имаме още един ден да видим как се чувства, за да решим”, сподели треньорът.

“Момчетата са с основна заслуга за доброто представяне и за Скудетото. Защото дори в трудните моменти, както и всеки ден, но и мач след мач, те реагираха добре и в добрите и в трудните моменти. Знаят, че не сме перфектни и се опитваме да се развиваме. Нашата работа беше да им помогнем да не излизат от релсите и в добрите и лошите моменти.

Заслужихме да направим страхотен сезон и трябва да бъдем максимално спокойно и концентрирани. Трябва да излезем на терена с голямо желание за победа, да се забавляваме, но и да изпълняваме задачите. Няма да е лесно, но ние знаем това.

Щастлив съм за момчетата. Щастлив съм, че намерих един отбор, който има същите амбиции като моите. Силата на този отбор е да търси да разбере какво представляваме, какъв клуб сме, какво е направено и през последните пет години, където този тим печели винаги или завършва втори, игра и три финала в Европа. Това са неща, които бързо се забравиха.

Този отбор ми даде амбиция, познавам реалността Интер, както беше и като бях футболист. Търсех през цялото време да съм спокоен и да търсим да бъде максимално готови да се борим на всички фронтове, както са свикнали тези играчи и този клуб," завърши Киву, който бе част от тима при единственият досега случай в своята история, когато Интер спечели Скудетото и Купата на Италия - 2010 година, когато "нерадзурите" записаха исторически требъл за историята на калчото, триумфирайки и с Шампионската лига.