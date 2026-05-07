Интер ще възнагради Киву, който е на прага на дубъл

В Интер са много доволни от треньора на тима Кристиан Киву, който го изведе до шампионската титла, и му предлага нов договор до 30 юни 2028 година, пише вестник "Гадзета дело Спорт".

Президентът на клуба Джузепе Марота ще свика ръководния орган на Интер след финала за Купата на Италия, но вече е заявил, че румънският специалист ще остане по-дълго в отбора, отколкото самият той. Ако "нерадзурите" спечелят трофея, ще направят дубъл в Италия, което са постигали само веднъж в историята си - през 2010 година. Заплатата на Киву ще бъде увеличена от 2,1 милиона на 3 милиона евро на година като признателност за отличната му работа.

New contract for Chivu who's looking for fast and physical players this summer



Chivu is set to sign a new deal following the Coppa Italia final, adjusting current wage from €2.1M to €3M per season. A much deserved reward for a successful debut season. The coach is now in a… pic.twitter.com/sPMHkZgTHa — FedeNerazzurra ⭐️⭐️ + 1 (@FedeNerazzurra) May 7, 2026

