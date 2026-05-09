Паметни фланелки за Левски и емоция в "синьо", на живо от "Герена" с шампионската атмосфера преди сблъсъка с Лудогорец
Съставите на Лацио и Интер, Лаутаро се завръща като титуляр

Отборите на Лацио и Интер излизат един срещу друг на “Олимпико” в двубоя помежду си от 36-ия кръг на Серия "А". Мачът е без значение както за домакините, така и за гостите, които си осигуриха титлата в първенството в миналия кръг. Любопитното е, че в сряда двата тима отново ще играят помежду си в Рим, този път във финала за Купата на Италия.

Кристиан Киву е извършил шест промени в стартовия състав на Интер след шампионската победа над Парма с 2:0. Титуляр на вратата този път е Хосеп Мартинес вместо Ян Зомер. В защита Мануел Аканжи е отстъпил мястото си на Франческо Ачерби. По двата фланга стартират Анди Диуф и Карлос Аугусто, а не Дензъл Дъмфрис и Федерико Димарко. В центъра на терена Пьотър Жиелински е заменен от Хенрих Мхитарян. В атака партньор на Маркюс Тюрам е капитанът Лаутаро Мартинес за сметка на Франческо Пио Еспозито, който е с лека травма. От друга страна, Маурицио Сари е направил седем промени сред титулярите на Лацио, който е подреден в 4-3-3 с Матео Канчелиери, Тижани Нослин и Педро Родригес в нападение.

Лацио: Мота, Марушич, Хила, Романьоли, Пелегрини, Деле-Баширу, Ровела, Башич, Канчелиери, Педро, Нослин

Интер: Х. Мартинес, Бисек, Ачерби, Бастони, Диуф, Сучич, Барела, Мхитарян, Аугусто, Лаутаро, Тюрам

