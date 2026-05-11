  • 11 май 2026 | 20:23
Важен играч на Интер се контузи дни преди финала

Участието на Маркюс Тюрам във финала за Купата на Италия срещу Лацио в сряда е поставено под сериозна въпросителна, докато Хакан Чалханоолу със сигурност пропуска мача. Срещата на „Стадио Олимпико“ започва в сряда в 22:00 ч. българско време.

„Нерадзурите“ влизат в мача като фаворити, след като си осигуриха Скудетото, а също така победиха Лацио с 3:0 на същия стадион в мач от Серия А през уикенда.

Въпреки това, според “Скай Спорт Италия”, Тюрам е получил контузия по време на тренировка и има голяма вероятност да пропусне изцяло двубоя. Предстоят допълнителни прегледи, за да се установи сериозността на травмата, но съществуват сериозни съмнения, че френският национал ще успее да се възстанови навреме за мача в сряда.

Франческо Пио Еспозито се завръща в групата след проблем с гърба, но по-вероятно е Анж-Йоан Бони да си партнира с Лаутаро Мартинес в атака.

Чалханоолу все още не тренира с останалата част от отбора и се очаква да гледа мача от трибуните. Поради това Петър Сучич и Хенрих Мхитарян се борят за място в халфовата линия до Желински.

