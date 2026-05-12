Флик потвърди за новия си договор и коментира развятото от Ямал палестинско знаме

Наставникът на Барселона Ханзи Флик, който в неделя стана отново новите шампион на Испания, говори пред медиите преди утрешното гостуване на Алавес. Каталунците спечелиха 29-ата титла в историята си по най-сладкия възможен начин - с победа над големия съперник Реал Мадрид 2:0. Вчера отборът отпразнува трофея със зрелищен парад по улиците на Барселона.

Германецът, който точно в деня на “Ел Класико” загуби баща си, отново повтори ясно каква задача има пред отбора до края на сезона: “Нашата цел е да достигнем 100 точки и трябва да спечелим трите мача. Празнувахме много, но можем да играем добре.

За на практиката сигурното удължаване на договора си, който в момента е до 2027 г., Флик отговори: “Обявено ли е? Съжалявам, но имах много неща в главата си. Много съм благодарен на клуба, че ще мога да бъда треньор до 2028 г. Клубът ще има правото да го прекрати, както и аз. За тази допълнителна година под опция ще се говори по-късно. През последните дни ми стана ясно, че съм на правилното място. Сега трябва да продължим да печелим и да се опитаме отново да спечелим Шампионската лига. Много съм благодарен на клуба за доверието.“

Важното е комбинацията от Ла Масия с топ играчи от световна класа, това е, което имаме тук. Левандовски и Рашфорд? Ценя ги много, много съм им благодарен, но трябва да анализираме всичко и ще видим в края на сезона.

Еготата в Барса и Реал Мадрид? Нито за миг не мисля за Реал Мадрид, всеки треньор си има своите неща в отбора. За нови попълнения е говорено с Деко, ясно ни е какво търсим, но все още не е готово”, продължи наставникът.

Запитан за палестинското знаме, което вчера на парада на Барселона развя младата звезда Ламин Ямал, Флик отговори: „Обикновено не харесвам тази тема, говорих с него, трябва да се вземе предвид какво очакват хората от нас, но той е пълнолетен, на 18 години е, това е негово решение... И беше много емоционално да видя сълзи в очите на хората по време на празненството. Първото нещо, което трябва да направим, е да правим хората щастливи. И се гордея с това и го казах на играчите, защото беше труден сезон заради контузиите”.

Имаше ключови играчи, които не бяха на разположение в някои моменти като Ламин, Педри, Рафиня, Френки... И е невероятно какъв сезон направихме и как се подобрихме през последните два месеца в атака и в защита. Ние сме отборът с най-малко допуснати голове и никой не го очакваше”, каза още Флик.

Снимки: Imago

