Семейна трагедия за Ханзи Флик в навечерието на Ел Класико

Наставникът на Барселона Ханзи Флик е преживял семейна трагедия, след като в ранните часове на днешния ден е починал неговият баща, както се потвърждава от изявление на клуба.
Германският специалист тази сутрин е съобщил тъжната новина както на клубното ръководство, така и на своите футболисти. Въпреки това според местните медии намерението на треньора е да води каталунците в днешното Ел Класико срещу Реал Мадрид на „Спотифай Камп Ноу“ от 22:00 часа. Както е известно, при победа или равенство на домакините, те ще си гарантират титлата в Ла Лига още днес.
Междувременно, и двата клуба поднесоха своите съболезнования с кратки изявления. „Барселона и цялото „синьо-червено“ семейство биха искали да изпратят цялата си обич на Ханзи Флик след кончината на неговия баща. Ние споделяме твоята болка и мислите ни са с теб и с твоето семейство в този труден момент“, написаха „блаугранас“ в социалните мрежи.
„Реал Мадрид, клубният президент и бордът на директорите дълбоко съжаляват за смъртта на бащата на Ханзи Флик, треньор на Барселона. Реал Мадрид би искал да изрази своите съболезнования и съчувствие към семейството и техните близки. Нека почива в мир“, се казва в изявлението на „лос бланкос“.
