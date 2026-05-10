Семейна трагедия за Ханзи Флик в навечерието на Ел Класико

Наставникът на Барселона Ханзи Флик е преживял семейна трагедия, след като в ранните часове на днешния ден е починал неговият баща, както се потвърждава от изявление на клуба.

Германският специалист тази сутрин е съобщил тъжната новина както на клубното ръководство, така и на своите футболисти. Въпреки това според местните медии намерението на треньора е да води каталунците в днешното Ел Класико срещу Реал Мадрид на „Спотифай Камп Ноу“ от 22:00 часа. Както е известно, при победа или равенство на домакините, те ще си гарантират титлата в Ла Лига още днес.

FC Barcelona and the entire blaugrana family wish to send all our love to Hansi Flick after the passing of his father. We share in your sorrow and our thoughts are with you and your family during this difficult time.



— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2026

Междувременно, и двата клуба поднесоха своите съболезнования с кратки изявления. „Барселона и цялото „синьо-червено“ семейство биха искали да изпратят цялата си обич на Ханзи Флик след кончината на неговия баща. Ние споделяме твоята болка и мислите ни са с теб и с твоето семейство в този труден момент“, написаха „блаугранас“ в социалните мрежи.

🚨 OFFICIAL REAL MADRID STATEMENT:



"Real Madrid C. F., its president and its Board of Directors deeply regret the death of the father of Hansi Flick, coach of the F. C. Barcelona."



— Barça Universal (@BarcaUniversal) May 10, 2026

„Реал Мадрид, клубният президент и бордът на директорите дълбоко съжаляват за смъртта на бащата на Ханзи Флик, треньор на Барселона. Реал Мадрид би искал да изрази своите съболезнования и съчувствие към семейството и техните близки. Нека почива в мир“, се казва в изявлението на „лос бланкос“.

