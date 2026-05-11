Светослав Вуцов: Левски отново е там, където му е мястото

Вратарят на Левски Светослав Вуцов сподели част от емоциите след спечелването на шампионската титла. "Сините" грабнаха трофея след 17-годишно чакане, а за стража това е сбъдната мечта.

"Мечтите се сбъдват… И вече са с една по-малко. След толкова чакане, вяра и любов - Левски отново е там, където му е мястото.

Тази титла е за всички сини сърца, които никога не спряха да вярват. Само Левски!

P.S. Там, където е текло-пак ще тече!", написа Вуцов.