Нико Петров: Ако бях на "Герена", нямаше да си тръгна - щях да спя на терена

Футболният анализатор Николай Петров, който симпатизира на Левски, призна в студиото на Sportal.bg, че ако тази вечер беше на стадион "Георги Аспарухов", нямаше да си тръгне и щеше да посрещне зората на терена. Нико направи изказването си по време на празненствата на "Герена" при връчването на шампионската титла на "сините".

"Аз ако бях там, нямаше да си тръгна - ето, казвам ви. Щях да си остана да спя там на терена долу. Защо да не ми позволят?! Днес Левски е станал шампион, всичко е позволено оттук-нататък. В някои столични нощни клубове как мислиш, че ще се проведат нещата тази вечер? Дискотечни и поп-фолк. Днес приличам на депутат, но това е в чест на Левски", каза бившият футболист.