Емоциите на Герена през 2009-а и сега

Синя България все още е подвластна на емоциите от снощи, когато на "Герена" футболистите на Левски вдигнаха 27-ата шампионска купа. Близо 20 000 фенове сътвориха уникален празник, в който нормално бяха използвани съвременните технологии.

В архивите на Sportal.bg пък намерихме уникални кадри от награждаването на сините шампиони през 2009 година. Много от героите са едни и същи с разлика от 17 години. Други, като Боби Михайлов, пък вече не са сред нас. Сред главните действащи лица и в двете церемонии пък е Георги Иванов. През 2009 година той беше с патерици, а вчера връчи Купата като президент на БФС.