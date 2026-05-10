Нико Петров: Левски стана шампион, но въпреки това не успява да разбере как да пресира Лудогорец

  • 10 май 2026 | 17:55
В Днешното издание на "Анализът на Нико Петров" футболният специалист отново обърна внимание на характерната игра на Левски, която обърква противниковите тимове през целия сезон и донесе титлата на отбора, но акцентира и върху минусите в защита на "сините" във вчерашния двубой между Левски и Лудогорец, който завърши в полза на "орлите" с резултат 0:1.

Лудогорец победи Левски с познат резултат, но не успя да развали празника на "сините"

Анализаторът се фокусира върху добре познатата игра на Левски, изнасяйки топката с трима в линията на защитата и използвайки тактическия приом "овърлоуд", с който да разколебават своите съперници и да манипулират празни пространства, в които да атакуват. 

"Стилът на Левски в атака се показва във всеки един мач, но за съжаление стилът в защита е един и същ срещу Лудогорец, което не дава резултат в четвърти пореден мач между тях от началото на новата година" - добави още Нико Петров, илюстрирайки как Хулио Веласкес изисква от своите атакуващи играчи на двата фланга да следват противниковите крайни защитници.

Хулио Веласкес вече е на "Стената на шампионите"

Именно коментирайки фланговите играчи на Левски, бившият футболист на "сините" открои Радослав Кирилов и неговата отлична дисциплина в защита, правейки паралел между него и Армстронг Око-Флекс, който не успява да реагира по същия начин на противниковия краен бранител.

Радослав Кирилов: Върнахме титлата у дома

Анализаторът заостри вниманието на зрителите и към начина на изнасяне на топката от страна на "орлите" с трима в линията на защитата, използвайки единия опорен полузащитник между двамата централни защитници, наподобявайки играта на Левски и как през второто полувреме отново използваха трима, но този път в предни позиции, за да противодействат на характерното за "сините" изнасяне, затруднявайки вкарването на топката в средата на терена от страна на Левски.

"Левски стана шампион и игра добре в атакуващ план, отново си спазваше стила, който налага цяла година, но за пореден път показа, че се спъва в един и същ камък във фаза защита срещу миналогодишния шампион" - добави за финал анализаторът.

