Нико Петров: Левски стана шампион, но въпреки това не успява да разбере как да пресира Лудогорец

В Днешното издание на "Анализът на Нико Петров" футболният специалист отново обърна внимание на характерната игра на Левски, която обърква противниковите тимове през целия сезон и донесе титлата на отбора, но акцентира и върху минусите в защита на "сините" във вчерашния двубой между Левски и Лудогорец, който завърши в полза на "орлите" с резултат 0:1.

Анализаторът се фокусира върху добре познатата игра на Левски, изнасяйки топката с трима в линията на защитата и използвайки тактическия приом "овърлоуд", с който да разколебават своите съперници и да манипулират празни пространства, в които да атакуват.

"Стилът на Левски в атака се показва във всеки един мач, но за съжаление стилът в защита е един и същ срещу Лудогорец, което не дава резултат в четвърти пореден мач между тях от началото на новата година" - добави още Нико Петров, илюстрирайки как Хулио Веласкес изисква от своите атакуващи играчи на двата фланга да следват противниковите крайни защитници.

Именно коментирайки фланговите играчи на Левски, бившият футболист на "сините" открои Радослав Кирилов и неговата отлична дисциплина в защита, правейки паралел между него и Армстронг Око-Флекс, който не успява да реагира по същия начин на противниковия краен бранител.

Анализаторът заостри вниманието на зрителите и към начина на изнасяне на топката от страна на "орлите" с трима в линията на защитата, използвайки единия опорен полузащитник между двамата централни защитници, наподобявайки играта на Левски и как през второто полувреме отново използваха трима, но този път в предни позиции, за да противодействат на характерното за "сините" изнасяне, затруднявайки вкарването на топката в средата на терена от страна на Левски.

"Левски стана шампион и игра добре в атакуващ план, отново си спазваше стила, който налага цяла година, но за пореден път показа, че се спъва в един и същ камък във фаза защита срещу миналогодишния шампион" - добави за финал анализаторът.