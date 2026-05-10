Хулио Веласкес вече е на "Стената на шампионите" в тунела на стадион "Георги Аспарухов", показаха от клуба. Снимка с името и лика на испанския специалист се нареди до треньорите, извеждали Левски до шампионската титла.

Под негово ръководство "сините" спечелиха своя 27-и трофей, който дойде след 17-годишно чакане. От "Герена" публикуваха видео, в което се вижда как Кристиан Димитров и Георги Костадинов помагат за слагането на снимката на Веласкес.