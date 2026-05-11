  Левски непоставен на старта в ШЛ и това може да се окаже отлична новина (ето съперниците за първите два кръга)

Левски ще е в урната на непоставените отбори на старта в ШЛ. “Сините” ще започнат еврокампанията от първия предварителен кръг. Това обаче може да се окаже отлична новина за родния шампион, предвид коефициентите на останалите съперници.

В урната на непоставените попадат на хартия по-силните отбори, но са там, тъй като им липсва коефициент. Така Левски ще избегне сблъсък на старта с шампоните на Азербайджан и Унгария (б.а. ако лидерът ЕТО Дьор се пребори за титлата с Ференцварош). Също така, при определени обстоятелства в урната на непоставените може да се озове и румънският шампион.

Ето съперниците на Левски за първия предварителен кръг на ШЛ (б.а. уточняваме, че непосредствено преди жребия УЕФА прави още по-детайлни разбивки на регионален принцип и е минимална възможността “сините” да срещнат състави като Шамрок, Класвик , Викингур и други отбори от далечни дестинации):

Шамрок (Ирландия), КуПС Купио (Финландия), Дрита (Косово), Линкълн (Гибралтар), Борац (Босна), Викингур (Исландия), Кайрат (Казахстан), Рига ФК (Латвия), Класвик (Фарьорски острови) Флора Талин (Естония) и още четири от следните:

Ларн (Северна ирландия), Петрокуб (Молдова), Тъ Ню Сейнтс (Уелс), Интер (Андора);

в зависимост от първенствата и победителите във финалите на ЕКТ:

шампионът на Армения, Целие (Словения), шампионът на Румъния, шампионът на Северна Македония.

Втори предварителен кръг:

Ако Левски вземе коефициента на поставен отбор, най-коварните ще са Тюн (Швейцария), Мялби (Швеция), а също така е възможно в урната на непоставените да попаднат още шампионите на Полша и Израел. Останалите потенциални противници ще са преодолелите първия квалификационен кръг, но с по-ниските коефициенти.

Ако Левски е в урната на непоставените и във втори предварителен кръг:

Цървена звезда (Сърбия), Динамо Загреб (Хърватия), Слован Братислава, Целие (Словения), Омония (Кипър, Шамрок (Ирландия), КуПС Купио (Финландия), Дрита (Косово).

И още четири тима, като е възможно да се излъчат от следните:

Ференцварош (ако стане шампион на Унагрия. В момента е втори на точка зад първия), шампионите на Полша и Израел, Кайрат (Казахстан), Линкълн (Гибралтар), Борац (Босна), Викингур (Исландия).

