Атанас Бостанджиев със силни думи след спечелената титла

Слушай на живо: Лудогорец - Левски

Новият собственик на Левски Атанас Бостанджиев публикува пост в LinkedIn след спечелването на 27-ата шампионска титла. Той присъства на последния мач на "сините" срещу Лудогорец на "Герена", след който отборът получи купата и златните медали.

"Левски шампион", "Гунди е вечен", "27" - небето над "Герена" светна в чест на титлата

"Толкова съм горд да видя отбора на Левски награден за изключителен сезон. Огромен кредит към всички в клуба, че направиха това възможно. Специално споменаване на нашите невероятни фенове, чиято подкрепа беше непоколебима.

Новият собственик на Левски: Тази радост не може да се измери

Сега се фокусираме върху това да завършим сезона силно на терена и да изградим светлото си бъдеще извън него!", написа Бостанджиев.