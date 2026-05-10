Новият собственик на Левски: Тази радост не може да се измери

Атанас Бостанджиев смята, че радостта от спечелването на титлата на Левски не може да се измери. Новият собственик на "сините" бе на трибуните на стадион "Георги Аспарухов", за да изгледа празненствата след мача с Лудогорец.

"Естествено, че това, което виждам, си струва всичко, което предстои да направя за този клуб. Супер очарован съм, тази радост не може да се измери, това е вътре в сърцето", сподели той пред БНТ.

"Левски шампион", "Гунди е вечен", "27" - небето над "Герена" светна в чест на титлата

А на въпрос дали сбъдва една своя мечта отпреди години, новият финансов благодетел на столичния тим отговори красноречиво.

Хулио Веласкес вече е на "Стената на шампионите"

"Да, работим да постигнем още. Естествено, че предвиждам да съм по-близо до клуба", лаконичен бе Бостанджиев.