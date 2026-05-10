Новият собственик на Левски: Тази радост не може да се измери

  • 10 май 2026 | 13:52
  1180
  • 0

Атанас Бостанджиев смята, че радостта от спечелването на титлата на Левски не може да се измери. Новият собственик на "сините" бе на трибуните на стадион "Георги Аспарухов", за да изгледа празненствата след мача с Лудогорец.

"Естествено, че това, което виждам, си струва всичко, което предстои да направя за този клуб. Супер очарован съм, тази радост не може да се измери, това е вътре в сърцето", сподели той пред БНТ.

"Левски шампион", "Гунди е вечен", "27" - небето над "Герена" светна в чест на титлата
А на въпрос дали сбъдва една своя мечта отпреди години, новият финансов благодетел на столичния тим отговори красноречиво.

Хулио Веласкес вече е на "Стената на шампионите"
"Да, работим да постигнем още. Естествено, че предвиждам да съм по-близо до клуба", лаконичен бе Бостанджиев.

Неймар със специално съобщение към играч на Локомотив (Пд)

Спартак (Варна) 1:1 Славия, "белите" изравниха

БФС с позиция след расисткия скандал на "Тича"

Фенове на Ботев: Няма да стоим безучастни, когато с нас се подиграват откровени комплексарчета като Давидов

Кметът на Стара Загора ще спасява Берое в сряда

В Испания: Свидетели сме на триумфа на Веласкес

Спартак (Варна) 1:1 Славия, "белите" изравниха

Трансферна бомба в родния волейбол! Цветан Соколов подписа с Дея

Гран При на Франция: Драмата започна още преди старта (следете на живо)

Мбапе пропуска големия сблъсък с Барселона

Стрикланд нанесе първа загуба на Чимаев и спечели титла на UFC за втори път

Време е за "Ел Класикото", което може да оскърби до болка Реал и да короняса Барселона

