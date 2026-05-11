Шофьорът на автобуса на Левски смени цифрата на шампионските титли

Легендарният шофьор на клубния автобус на Левски Дафин Балабанов изпълни заръката на Хулио Веласкес и смени цифрата на шампионските титли на "синьото" возило. Както е известно, тимът спечели чакания 17 години трофей, детронирайки Лудогорец.

Ето какво написаха от "Герена":

"Навсякъде с отбора. И винаги част от историята.

Дафо, легендарният шофьор на представителния отбор, изпълни заръката на Хулио Веласкес. Цифрата е сменена! 27".