Слушай на живо: Лудогорец - Левски
Легендарният шофьор на клубния автобус на Левски Дафин Балабанов изпълни заръката на Хулио Веласкес и смени цифрата на шампионските титли на "синьото" возило. Както е известно, тимът спечели чакания 17 години трофей, детронирайки Лудогорец.
Снимки с трофея за всички шампиони и техните семейства
Ето какво написаха от "Герена":
"Навсякъде с отбора. И винаги част от историята.
Дафо, легендарният шофьор на представителния отбор, изпълни заръката на Хулио Веласкес. Цифрата е сменена! 27".