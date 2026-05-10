  Sportal.bg
  2. Динамо (Букурещ)
  Динамо и Георги Миланов с драматичен успех в Румъния

Динамо и Георги Миланов с драматичен успех в Румъния

Динамо и Георги Миланов с драматичен успех в Румъния

Отборът на Динамо (Букурещ) постигна драматичен успех с 2:1 над Арджеш в срещата от 8-ия кръг на шампионския плейоф в Суперлигата на Румъния. Българският национал Георги Миланов се появи на терена през второто полувреме, в 61-вата минута, на мястото на Кътълин Кърджан.

"Кучетата" поведоха рано в мача, като още в 3-тата минута Георге Пушкаш откри резултата в мача.

В 64-тата минута обаче Арджеш възстанови равенството благодарение на Адел Бетайеб.

Все пак домакините успяха да стигнат до победата в добавеното време с гол на Кенеди Боатенг в 91-вата минута.

Това бе важен успех за Динамо, с който тимът запазва надежди за топ 3 и участие в Европа. За момента обаче тимът е на 4-тото място с 37 точки, като изостава на 4 от третия ЧФР Клуж, като предстои пряк сблъсък между двата тима в следващия кръг.

Арджеш отдавна не се бори за нищо, като се намира на 6-ата позиция с 30 точки.

