Георги Миланов не попада в плановете на Динамо (Букурещ) след края на сезона

  • 2 март 2026 | 18:57
  • 1198
  • 2
Българският полузащитник Георги Миланов отново гледа към изхода в румънския гранд Динамо (Букурещ) и по всяка вероятност след края на настоящия сезон той ще напусне клуба. Само една победа в последните четири мача промени настроенията и плановете в Динамо (Букурещ), след като тимът се свлече на 3-о място с 52 точки и изоставане със 7 от лидера Университатя (Крайова).

Българинът се присъедини към отбора през януари 2024 година и изигра важна роля в последните цели на клуба: спасяване от изпадане и впоследствие класиране за първите плейофи след осемгодишна пауза. Сега обаче “кучетата” са направили изчисленията си за летния трансферен прозорец и ще покажат изхода на Миланов, съобщава gsp.ro.

Също така конкуренцията за позициите в средата на терена се засили с пристигането на играчи като Каталин Кирян, Патрик Олсен, Андрей Марджинян или Кристи Михай, а Миланов постепенно загуби статута си на титуляр.

Миналото лято българинът беше близо до завръщане в efbet Лига, но трансферът не се осъществи и играчът удължи договора си за още един сезон, с опция за още един. Според gsp.ro опцията няма да бъде активирана от Динамо, така че халфът ще напусне клуба след изтичане на настоящото споразумение.

Именно след пристигането си в Букурещ роденият в град Левски футболист се завърна и в националния отбор на България, като при Илиан Илиев дори носеше капитанската лента в някои мачове.

Румънският спортен сайт подчертава, че Миланов не е единственият футболист в отбора, чийто договор изтича на 1 юли 2026 година. Кенеди Боатенг, Еди Гнахоре, Жордан Икоко и Валентин Цику са в същото положение и най-вероятно също ще съблекат „червената“ фланелка след края на сезона.

Халфът навърши 34 години на 19-и февруари, но няма намерение да приключва кариерата си, още повече интерес към него от други румънски отбори не липсва. На стадион „Стефан чел Маре“ Миланов има общо 83 мача, в които е вкарал 3 гола и е подал 10 асистенции. А освен за този клуб, той е играл за Литекс, ЦСКА (Москва), Грасхопърс, МОЛ Види (Унгария), Левски и Ал-Дафра (ОАЕ).

