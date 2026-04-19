  Георги Миланов не игра при победа на Динамо (Б) над лидера в Румъния

Георги Миланов не игра при победа на Динамо (Б) над лидера в Румъния

Георги Миланов не игра при победа на Динамо (Б) над лидера в Румъния

Динамо (Букурещ) спечели с 2:1 домакинството си на Университатя (Клуж) от 5-ия кръг на шампионския плейоф в румънската Суперлига. Българският национал Георги Миланов обаче остана неизползвана резерва в този двубой.

Всички попадения паднаха в последния четвърт час на мача. Динамо поведе в 75-ата минута чрез Кътълин Кърджан, а в 81-вата минута Александру Муси удвои.

Съставът от Клуж-Напока върна интригата в 84-тата минута с попадение на Атанас Трика-Балачи, но това бе всичко.

С този успех Динамо събра актив от 31 точки и излезе на 5-ата позиция в таблицата. Университатя остава на върха с 39 точки.

