  Гол на Миланов донесе победа на Динамо в градското дерби с Рапид

Гол на Миланов донесе победа на Динамо в градското дерби с Рапид

Гол на Миланов донесе победа на Динамо в градското дерби с Рапид

Българинът Георги Миланов се разписа при победата на клубния си Динамо (Букурещ) с 3:1 в градското дерби срещу Рапид (Букурещ) от шестия кръг на шампионския плейоф в румънската Суперлига. Това бе неговото второ попадение в шампионата през този сезон, като той има и една асистенция за “кучетата”, както и шест жълти картона и един червен.

Благодарение на успеха Динамо се доближи на три точки от 3-тото място, даващо право на участие в предварителните кръгове на Лигата на конференциите. Лидерската позиция също не е толкова далеч, като разликата спрямо първия Университатя (Клуж) е само пет пункта, а до края на кампанията има 4 срещи.

Миланов бе титуляр, но не остана до края на терена, а на негово място се появи на почивката Кътълин Кърджан.

Голът на 34-годишния българин имаше огромна стойност, тъй като именно той даде ход на победните действия на домакините в 39-ата минута. След почивката, вече в отсъствието на Миланов, Кърджан, който го смени, удвои преднината в 59-ата минута. Алесандру Мису даде класическа преднина за Динамо в 71-вата минута и уби интригата, а почетното попадение за съперника отбеляза Даниел Параскив в 88-ата минута.

До края на шампионата Миланов и компания имат още четири срещи, в които те ще срещнат Университатя Крайова (3.5), ФК Арджеш (9.5), ЧФР Клуж (16.5) и Университатя Клуж (23.5).

СНИМКА: Dinamo Bucuresti// Facebook

Петков вкара, но Елвесберг не спечели

Мъри: Трябва да бъдем заедно и да преследваме мечтата

Кръстев, Мъри и Гьозтепе писаха "двойка" на Анталияспор и още са в битката за Европа

Абърдийн с важна победа в битката за оцеляване

Гурник повали пряк конкурент за титлата, но без Рупанов

Кайзерслаутерн окончателно отпадна от битката за промоция в Бундеслигата

Бижу на Неделев, куриозен автогол и Наумов върнаха Ботев (Пд) в битката за Европа

Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

Разправии и след мача на Славия (видео)

Милан и Ювентус отново не успяха да се надхитрят

Автогол зарадва Черно море на "Лаута"! "Моряците" изместиха Локо (Пд) от петото място

Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

