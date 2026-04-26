Гол на Миланов донесе победа на Динамо в градското дерби с Рапид

Българинът Георги Миланов се разписа при победата на клубния си Динамо (Букурещ) с 3:1 в градското дерби срещу Рапид (Букурещ) от шестия кръг на шампионския плейоф в румънската Суперлига. Това бе неговото второ попадение в шампионата през този сезон, като той има и една асистенция за “кучетата”, както и шест жълти картона и един червен.

Благодарение на успеха Динамо се доближи на три точки от 3-тото място, даващо право на участие в предварителните кръгове на Лигата на конференциите. Лидерската позиция също не е толкова далеч, като разликата спрямо първия Университатя (Клуж) е само пет пункта, а до края на кампанията има 4 срещи.

Миланов бе титуляр, но не остана до края на терена, а на негово място се появи на почивката Кътълин Кърджан.

Голът на 34-годишния българин имаше огромна стойност, тъй като именно той даде ход на победните действия на домакините в 39-ата минута. След почивката, вече в отсъствието на Миланов, Кърджан, който го смени, удвои преднината в 59-ата минута. Алесандру Мису даде класическа преднина за Динамо в 71-вата минута и уби интригата, а почетното попадение за съперника отбеляза Даниел Параскив в 88-ата минута.

До края на шампионата Миланов и компания имат още четири срещи, в които те ще срещнат Университатя Крайова (3.5), ФК Арджеш (9.5), ЧФР Клуж (16.5) и Университатя Клуж (23.5).

