Рапид спечели дербито на Букурещ срещу Динамо след обрат, Миланов влезе в края

Рапид (Букурещ) спечели дербито срещу Динамо (Букурещ) от 1-вия кръг на шампионския плейоф в румънсктата Суперлига. Срещата предложи много емоции, като домакините се наложиха с 3:2 след обрат. Българинът Георги Миланов също взе участие за гостите, влизайки от пейката в 83-тата минута.

Динамо пръв взе преднина в мача с попадение на Даниъл Армстронг от дузпа още в 9-ата минута.

Рапид обаче отговори с точен изстрел на Константин Грамени в 38-ата минута.

"Кучетата" отново си върнаха преднината в 47-ата минута, благодарение на Кътълин Кърджан.

"Железничарите" обаче направиха пълен обрат с голове на Клаудио Петрила в 67-ата и Кътълин Вултурар в 85-ата минута.

Така Рапид събра актив от 31 точки и поведе във временното класиране. Динамо остава на 6-ата позиция с 26 точки.

