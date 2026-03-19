С човек повече Динамо (Б) загуби у дома, Миланов не игра

Динамо (Букурещ) загуби домакинството си на Университатя (Крайова) от 2-рия кръг на шампионския плейоф в Суперлигата на Румъния. Макар да играха с човек повече цяло второ полувреме, това не помогна на "кучетата" да избегнат поражението.

Българският национал Георги Миланов бе в групата на домакините, но така и не получи шанс за изява в този мач.

Университатя стигна до откриване на резултата в 45-ата минута на първата част, когато Мъндей Етим се разписа след асистенция на Щефан Баярам.

В добавеното от съдията продължение на първата част гостите останаха с човек по-малко, след като Никусор Банку получи директен червен картон.

Динамо обаче така и не успя да обърне нещата в своя полза през второто полувреме и трябваше да преглътне втората си поредна загуба в плейофите.

Така Динамо остава на 6-ото място с 26 точки. Университатя пък води в класирането с 33 точки.