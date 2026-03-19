Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Динамо (Букурещ)
С човек повече Динамо (Б) загуби у дома, Миланов не игра

  • 19 март 2026 | 23:05
  • 85
  • 0
Динамо (Букурещ) загуби домакинството си на Университатя (Крайова) от 2-рия кръг на шампионския плейоф в Суперлигата на Румъния. Макар да играха с човек повече цяло второ полувреме, това не помогна на "кучетата" да избегнат поражението.

Българският национал Георги Миланов бе в групата на домакините, но така и не получи шанс за изява в този мач.

Университатя стигна до откриване на резултата в 45-ата минута на първата част, когато Мъндей Етим се разписа след асистенция на Щефан Баярам.

В добавеното от съдията продължение на първата част гостите останаха с човек по-малко, след като Никусор Банку получи директен червен картон.

Динамо обаче така и не успя да обърне нещата в своя полза през второто полувреме и трябваше да преглътне втората си поредна загуба в плейофите.

Така Динамо остава на 6-ото място с 26 точки. Университатя пък води в класирането с 33 точки.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Защитник на Арсенал: Изцяло концентрирани сме върху това да бием Ман Сити

Защитник на Арсенал: Изцяло концентрирани сме върху това да бием Ман Сити

  • 19 март 2026 | 17:18
  • 1769
  • 3
Нагелсман обясни за повиквателните на Карл и Урбиг, както и защо не извика Мусиала

Нагелсман обясни за повиквателните на Карл и Урбиг, както и защо не извика Мусиала

  • 19 март 2026 | 17:11
  • 1052
  • 1
Заради случващото се по света Дешан е притеснен за пътуването до САЩ

Заради случващото се по света Дешан е притеснен за пътуването до САЩ

  • 19 март 2026 | 16:52
  • 2919
  • 4
Коло Муани се завърна в националния отбор на Франция

Коло Муани се завърна в националния отбор на Франция

  • 19 март 2026 | 16:00
  • 1073
  • 1
Осминафиналите в ШЛ показаха колко уязвими са английските отбори

Осминафиналите в ШЛ показаха колко уязвими са английските отбори

  • 19 март 2026 | 15:38
  • 9893
  • 15
Официално: Нагелсман повика за пръв път млади надежди на Байерн, важни фигури се завръщат за Германия

Официално: Нагелсман повика за пръв път млади надежди на Байерн, важни фигури се завръщат за Германия

  • 19 март 2026 | 15:37
  • 2148
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец разпука Спартак (Варна) и отново скъси дистанцията до първото място

Лудогорец разпука Спартак (Варна) и отново скъси дистанцията до първото място

  • 19 март 2026 | 19:53
  • 38988
  • 272
Георги Иванов: Не е вярно, че сменяме Димитров, не съм говорил с Янкович

Георги Иванов: Не е вярно, че сменяме Димитров, не съм говорил с Янкович

  • 19 март 2026 | 18:09
  • 22190
  • 19
Карлос Насар пред Sportal.bg: Дори да пропусна Олимпиадата, няма да предам България!

Карлос Насар пред Sportal.bg: Дори да пропусна Олимпиадата, няма да предам България!

  • 19 март 2026 | 19:33
  • 10996
  • 34
Играят се късните реванши в Лига Европа, Болоня отново поведе на Рома

Играят се късните реванши в Лига Европа, Болоня отново поведе на Рома

  • 19 март 2026 | 22:00
  • 16866
  • 1
Григор Димитров спечели втория сет

Григор Димитров спечели втория сет

  • 19 март 2026 | 21:12
  • 9341
  • 4
Апоел помете Виртус Болоня в историческа вечер "Арена София"

Апоел помете Виртус Болоня в историческа вечер "Арена София"

  • 19 март 2026 | 22:50
  • 3819
  • 0