Пропусната от Георги Миланов дузпа лиши Динамо (Б) от финал

Георги Миланов пропусна дузпа, която се оказа с цената на това Динамо (Букурещ) да отпадне на полуфиналите в турнира за Купата на Румъния. "Червените кучета" отстъпиха на Университатя (Крайова) след изпълнение на наказателни удари, а освен Миланов от бялата точка се провали и Даниел Армстронг.

В редовното време срещата на "Арена Национала" в Букурещ завърши 0:0, а в продълженията Динамо поведе с точен изстрел на Кенеди Боатенг в 105-ата минута и докосваше победата. В 119-ата минута обаче Адриан Руш изравни и прати мач в дузпи, а там нито един от неговите съотборници не сгреши.

Динамо не създаде нито една голова възможност преди почивката, а и след нея Университатя беше по-активният отбор. Миланов се появи на терена в 64-тата минута, когато наставникът Желко Копич го пусна на мястото на Алберто Соро.

Домакините разчитаха основно на статични положения и в края на първото продължение след центриране от корнер Кенеди Боатенг засече топката с глава, хвърляйки в екстаз феновете на тима от Букурещ.

Последваха няколко пропуска на Университатя, за да дойде 119-ата минута, когато Адриан Руш се разписа отблизо и направи така, че изходът от двубоя да се реши с дузпи.

Шотландецът Армстронг пропусна още първото изпълнение за Динамо и "червените кучета" трябваше да догонват. Миланов изпълни третата дузпа за домакините, но вратарят на Университатя Юлиян Попеску отггатна посоката на удара му и спаси. След това Самуел Телеш вкара за гостите от Крайова и ги прати на финал срещу Университатя (Клуж).

