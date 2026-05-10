Грозни сцени преди дербито: Фенове на Барселона замеряха с предмети автобусите на Реал и на ... собствения си отбор

При пристигането на автобусите на Барселона и Реал Мадрид на „Спотифай Камп Ноу“ преди голямото дерби тази вечер се стигна до неприятни сцени, съобщават водещите испански медии.

🚨 BREAKING: Barcelona fans have thrown STONES at the Barça bus thinking it was Real Madrid’s. @marca — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 10, 2026

Сред еуфоричната атмосфера, димките и факлите около стадиона, някои привърженици са започнали да хвърлят предмети по превозните средства, превозващи играчите. И ако това, че автобусът на Реал е целен от фенове на големия съперник всъщност не е най-голямата изненада на света, то същото се случи и при влизането на автобуса на каталунците в района на стадиона.

Vídeo desde el interior del autobús del Real Madrid a su llegada al Camp Nou, con los impactos constantes de objetos.@elmundoes pic.twitter.com/aPDvvCYlgR — Abraham P. Romero (@AbrahamPRomero) May 10, 2026

Предполага се, че феновете на Барселона са се объркали поради лошата видимост, причинена от дима на факлите, и са реагирали погрешно при преминаването на автобуса на собствения си отбор, като са го помислили за превозното средство на "кралете".

Imagen del autobús del Madrid con la luna rota tras llegar al Camp Nou.@elmundoes pic.twitter.com/NIsCYRrRAH — Abraham P. Romero (@AbrahamPRomero) May 10, 2026

Малко по-късно вече пристигна и автобусът на Реал Мадрид, който стана обект на сериозни атаки с предмети. За щастие, няма данни за сериозни инциденти или пострадали хора, освен някои материални щети по превозните средства. Едно от стъклата на автобуса на "лос бланкос" едва не се е счупило, като снимките вече изтекоха в социалните мрежи.

Снимки: Gettyimages