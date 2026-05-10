Грозни сцени преди дербито: Фенове на Барселона замеряха с предмети автобусите на Реал и на ... собствения си отбор

При пристигането на автобусите на Барселона и Реал Мадрид на „Спотифай Камп Ноу“ преди голямото дерби тази вечер се стигна до неприятни сцени, съобщават водещите испански медии.
Сред еуфоричната атмосфера, димките и факлите около стадиона, някои привърженици са започнали да хвърлят предмети по превозните средства, превозващи играчите. И ако това, че автобусът на Реал е целен от фенове на големия съперник всъщност не е най-голямата изненада на света, то същото се случи и при влизането на автобуса на каталунците в района на стадиона.
Предполага се, че феновете на Барселона са се объркали поради лошата видимост, причинена от дима на факлите, и са реагирали погрешно при преминаването на автобуса на собствения си отбор, като са го помислили за превозното средство на "кралете".
Малко по-късно вече пристигна и автобусът на Реал Мадрид, който стана обект на сериозни атаки с предмети. За щастие, няма данни за сериозни инциденти или пострадали хора, освен някои материални щети по превозните средства. Едно от стъклата на автобуса на "лос бланкос" едва не се е счупило, като снимките вече изтекоха в социалните мрежи.
