Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Мбапе пропуска големия сблъсък с Барселона

Мбапе пропуска големия сблъсък с Барселона

  • 10 май 2026 | 13:32
  • 4003
  • 5
Мбапе пропуска големия сблъсък с Барселона

Голмайсторът на Реал Мадрид Килиан Мбапе ще пропусне големия сблъсък с Барселона тази вечер. Френската звезда не успя да се възстанови от контузия и не попадна в групата за двубоя.

Мбапе не успя да завърши вчерашната тренировка, в която се опита да се включи наравно със съотборниците си. Тази сутрин са му направени тестове и решението е да не се рискува с включването му в групата за мача. Килиан няма да пътува за Барселона и ще остане в испанската столица, където ще гледа двубоя.

Орелиан Чуамени обаче е на линия и е част от състава. Срещата очаквано пропуска и Федерико Валверде, който пострада след инцидента с Чуамени. След скандалите в Реал Мадрид през тази седмица настроените в клуба може да се влоши допълнително довечера, тъй като Барселона може да стане шампион на Испания.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Рекордите, които вдъхновяват Барселона до края на сезона

Рекордите, които вдъхновяват Барселона до края на сезона

  • 10 май 2026 | 12:44
  • 2464
  • 1
"Сърцата" не спират да туптят в битката за титлата

"Сърцата" не спират да туптят в битката за титлата

  • 10 май 2026 | 11:43
  • 1778
  • 0
Гуардиола: Хайде, чукове!

Гуардиола: Хайде, чукове!

  • 10 май 2026 | 11:07
  • 2484
  • 5
Колко проблеми ще създаде екстремното време на Мондиал 2026

Колко проблеми ще създаде екстремното време на Мондиал 2026

  • 10 май 2026 | 10:51
  • 1523
  • 0
Аурата на Букайо Сака може да изведе Арсенал до титлата

Аурата на Букайо Сака може да изведе Арсенал до титлата

  • 10 май 2026 | 10:40
  • 2362
  • 10
Нов расистки скандал назрява в Серия А

Нов расистки скандал назрява в Серия А

  • 10 май 2026 | 10:17
  • 2326
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 1:1 Славия, "белите" изравниха

Спартак (Варна) 1:1 Славия, "белите" изравниха

  • 10 май 2026 | 14:15
  • 2614
  • 12
Трансферна бомба в родния волейбол! Цветан Соколов подписа с Дея

Трансферна бомба в родния волейбол! Цветан Соколов подписа с Дея

  • 10 май 2026 | 14:42
  • 132
  • 0
Гран При на Франция: Драмата започна още преди старта (следете на живо)

Гран При на Франция: Драмата започна още преди старта (следете на живо)

  • 10 май 2026 | 14:42
  • 596
  • 0
Стрикланд нанесе първа загуба на Чимаев и спечели титла на UFC за втори път

Стрикланд нанесе първа загуба на Чимаев и спечели титла на UFC за втори път

  • 10 май 2026 | 07:47
  • 24421
  • 25
Време е за "Ел Класикото", което може да оскърби до болка Реал и да короняса Барселона

Време е за "Ел Класикото", което може да оскърби до болка Реал и да короняса Барселона

  • 10 май 2026 | 08:25
  • 9481
  • 17