Мбапе пропуска големия сблъсък с Барселона

Голмайсторът на Реал Мадрид Килиан Мбапе ще пропусне големия сблъсък с Барселона тази вечер. Френската звезда не успя да се възстанови от контузия и не попадна в групата за двубоя.

Мбапе не успя да завърши вчерашната тренировка, в която се опита да се включи наравно със съотборниците си. Тази сутрин са му направени тестове и решението е да не се рискува с включването му в групата за мача. Килиан няма да пътува за Барселона и ще остане в испанската столица, където ще гледа двубоя.

Орелиан Чуамени обаче е на линия и е част от състава. Срещата очаквано пропуска и Федерико Валверде, който пострада след инцидента с Чуамени. След скандалите в Реал Мадрид през тази седмица настроените в клуба може да се влоши допълнително довечера, тъй като Барселона може да стане шампион на Испания.

Снимки: Imago