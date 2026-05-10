Рекордите, които вдъхновяват Барселона до края на сезона

Числовата „рентгенова снимка“ на Барселона за днешното Ел Класико на “Камп Ноу”, което може да се окаже историческо за спечелването на титлата в Ла Лига, дава представа за мащабите на този втори сезон от ерата на Ханзи Флик.

Барселона може да изравни Реал Мадрид по победи в "Ел Класико"

Анализът е на “Мундо депортиво”:

ХАНЗИ ФЛИК

200 мача като професионален треньор

Време е за "Ел Класикото", което може да оскърби до болка Реал и да короняса Барселона

Флик води Байерн в 86 мача между 2019 и 2021 г. Балансът му беше 70 победи, 8 равенства и 8 загуби – 81% победи и 90% мачове без загуба. С Барса той е водил 113 мача, с баланс от 86 победи, 10 равенства и 17 загуби – 76% победи, 86% мачове без загуба и почти три гола на среща.

РЕКОРД

Границата от 100 точки

Барселона е на четири мача и четири победи от Ла Лига с трицифрен точков актив – достигане на 100 точки. В историята на Барса има само един такъв прецедент – при Тито Виланова през сезон 2012/13. Реал Мадрид на Жозе Моуриньо го постигна през сезон 2011/12.

Флик: Случващото се в Реал става навсякъде по света, отношенията в съблекалнята на Барселона са страхотни

РЕКОРД

19-те домакински кръга

Барса не е загубила нито един мач като домакин. Отборът не е изпуснал нито една точка на трите стадиона, на които е бил домакин: „Луис Компанис“, „Йохан Кройф“ и “Камп Ноу”. Това са 17 победи в 17 домакински кръга. Остават Реал Мадрид и Бетис.

ГОЛОВЕ В ЕДИН СЕЗОН В ЛА ЛИГА

34 кръга поред с отбелязан гол

Барса се е разписвала във всеки кръг на Ла Лига досега – вече 34 поредни кръга. Дори при загубите от Севиля (4:1), Реал Мадрид (2:1) и Реал Сосиедад (2:1) не остана без гол. Ако се брои и предишният сезон, серията е 53 поредни кръга с отбелязан гол, при рекорд от 64 – започнала след загубата от Леганес през декември 2024 г.

ЛЮБОПИТНО

Само едно равенство в 34 кръга

Никога досега в почти вековната история на Ла Лига Барса не е имала шанс да завърши първенството само с едно равенство – нещо, което подсказва за победния характер на отбора. Единственото равенство беше на 31 август 2025 г. на терена на Райо във „Вайекас“ – 1:1 с гол на Ламин Ямал от дузпа.

