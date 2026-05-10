Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Барселона може да изравни Реал Мадрид по победи в "Ел Класико"

Барселона може да изравни Реал Мадрид по победи в "Ел Класико"

  • 10 май 2026 | 09:46
  • 552
  • 0

Барселона не само има шанс да спечели титлата в Ла Лига срещу Реал Мадрид – за целта му е достатъчно и равенство. Въпреки това, при евентуална победа каталунците ще изравнят „белите“ по брой успехи в Ел Класико в историята. Към днешна дата Реал Мадрид има една победа повече (106 срещу 105), а в 52 случая мачовете са завършвали наравно.

Време е за "Ел Класикото", което може да оскърби до болка Реал и да короняса Барселона
Време е за "Ел Класикото", което може да оскърби до болка Реал и да короняса Барселона

Сред последните резултати се открояват трите финала, спечелени от отбора на Ханзи Флик – двата за суперкупата (2:5 и 3:2) и този за Копа дел рей (3:2), решен с гол на Жул Кунде в продълженията.

Флик: Случващото се в Реал става навсякъде по света, отношенията в съблекалнята на Барселона са страхотни
Флик: Случващото се в Реал става навсякъде по света, отношенията в съблекалнята на Барселона са страхотни

От друга страна, Барселона изостава леко по отбелязани голове в Ел Класико. „Блаугранас“ са се разписвали 439 пъти, докато Реал Мадрид има 444 гола.

В последните десет Ел Класико всеки отбор има по пет победи. Въпреки това, головата разлика е леко в полза на каталунците – 24 отбелязани попадения срещу 20 за мадридчани.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Киву похвали колектива за класиката срещу Лацио и отговори за Моуриньо

Киву похвали колектива за класиката срещу Лацио и отговори за Моуриньо

  • 10 май 2026 | 06:54
  • 1415
  • 0
Недоволният Спалети: Не можем да поддържаме концентрация, решителност и борбеност през целия мач

Недоволният Спалети: Не можем да поддържаме концентрация, решителност и борбеност през целия мач

  • 10 май 2026 | 06:23
  • 4655
  • 0
Меси счупи пореден рекорд в МЛС

Меси счупи пореден рекорд в МЛС

  • 10 май 2026 | 05:47
  • 2789
  • 1
Денят на победата взриви и Загреб - пожар пламна на дербито между Динамо и Хайдук

Денят на победата взриви и Загреб - пожар пламна на дербито между Динамо и Хайдук

  • 10 май 2026 | 04:14
  • 2770
  • 2
Силвестър Джаспър и Железничар се класираха за Европа

Силвестър Джаспър и Железничар се класираха за Европа

  • 10 май 2026 | 03:52
  • 3219
  • 0
Огън и жупел в Прага! Дербито не завърши

Огън и жупел в Прага! Дербито не завърши

  • 10 май 2026 | 03:36
  • 5545
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец победи Левски с познат резултат, но не успя да развали празника на "сините"

Лудогорец победи Левски с познат резултат, но не успя да развали празника на "сините"

  • 9 май 2026 | 20:57
  • 144874
  • 1011
Стрикланд нанесе първа загуба на Чимаев и спечели титла на UFC за втори път

Стрикланд нанесе първа загуба на Чимаев и спечели титла на UFC за втори път

  • 10 май 2026 | 07:47
  • 13820
  • 15
Време е за "Ел Класикото", което може да оскърби до болка Реал и да короняса Барселона

Време е за "Ел Класикото", което може да оскърби до болка Реал и да короняса Барселона

  • 10 май 2026 | 08:25
  • 3780
  • 4
Дюбоа оцеля два нокдауна, за да спре Уордли във вълнуващ трилър

Дюбоа оцеля два нокдауна, за да спре Уордли във вълнуващ трилър

  • 10 май 2026 | 08:09
  • 6092
  • 1
Добруджа е притиснат до стената, а неведението гризе Берое

Добруджа е притиснат до стената, а неведението гризе Берое

  • 10 май 2026 | 07:13
  • 2841
  • 1
Спартак (Вн) излиза за точки срещу вече играещите за здраве "бели"

Спартак (Вн) излиза за точки срещу вече играещите за здраве "бели"

  • 10 май 2026 | 07:34
  • 1889
  • 3