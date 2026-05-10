Барселона може да изравни Реал Мадрид по победи в "Ел Класико"

Барселона не само има шанс да спечели титлата в Ла Лига срещу Реал Мадрид – за целта му е достатъчно и равенство. Въпреки това, при евентуална победа каталунците ще изравнят „белите“ по брой успехи в Ел Класико в историята. Към днешна дата Реал Мадрид има една победа повече (106 срещу 105), а в 52 случая мачовете са завършвали наравно.

Сред последните резултати се открояват трите финала, спечелени от отбора на Ханзи Флик – двата за суперкупата (2:5 и 3:2) и този за Копа дел рей (3:2), решен с гол на Жул Кунде в продълженията.

От друга страна, Барселона изостава леко по отбелязани голове в Ел Класико. „Блаугранас“ са се разписвали 439 пъти, докато Реал Мадрид има 444 гола.

В последните десет Ел Класико всеки отбор има по пет победи. Въпреки това, головата разлика е леко в полза на каталунците – 24 отбелязани попадения срещу 20 за мадридчани.