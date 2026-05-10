Добрият, лошият и злият

Едно попълнение, един „помилван“... и един, който търси прошка. Звучи като заглавие на класически стар уестърн („Добрият, лошият и злият“), но описва доста точно момента, в който Реал Мадрид гостува на Барселона за последното Ел Класико за сезона. Двубой, който може да завърши с невиждана картина: шампионски триумф на Барса след победа над вечния съперник – нещо, което никога не се е случвало след сблъсък между двата гранда на испанския футбол.

Време е за "Ел Класикото", което може да оскърби до болка Реал и да короняса Барселона

Отборът на Арбелоа пристига на „Камп Ноу“ в разгара на една от най-деликатните седмици в новата история на белия клуб. С разклатена съблекалня, фенове, доведени до краен предел, и „Бернабеу“, готов да произнесе присъдата си в следващия домакински мач срещу Овиедо, Мадрид трябва да победи, за да излекува раните си и да спре падението. А за целта пристига с три имена, отбелязани в червено.

Реал Мадрид излезе с решение и наложи санкции на Валверде и Чуамени

Гласът, който липсваше

Първото е Тибо Куртоа. Вероятно най-важното възможно подсилване. Завръщането му връща спокойствието на вратата, но също така дава обратно на отбора един от най-тежките гласове в съблекалнята – един от най-уважаваните и слушани футболисти.

Реал Мадрид публикува изявление след сбиването между Валверде и Чуамени

Белгиецът се очаква да започне титуляр с отговорността да удържи отбор, пълен със съмнения, и да предотврати навлизането на кризата в още по-дълбоко измерение. Защото загуба от Барса би покачила още повече напрежението на „Бернабеу“ и би оставила отбора в много трудна за управление ситуация в края на сезон, белязан от разочарование. Победата няма да реши всичко, но би дала малко въздух.

Второто име е това на „помилвания“ – Орелиен Чуамени. Французинът ще трябва да понесе сериозна финансова санкция след последните вътрешни инциденти, но избегна спортно наказание и ще бъде на разположение за Ел Класико.

Валверде с шевове на главата след боя с Чуамени, Реал планира сурови наказания

„Тези двама играчи заслужават да обърнем страницата и да им дадем възможност да продължат да се борят за този клуб. Утре Чуамени ще бъде в групата“, обясни Арбелоа преди мача.

Този, който няма да бъде на линия, е Валверде – заради последствия от сбиване, които ще го извадят от игра между 10 и 14 дни.

Дългът на Мбапе

Третият фокус пада директно върху Килиан Мбапе. Френският нападател продължава да се опитва да възстанови изгубеното доверие на мадридистите след няколко седмици в центъра на критиките. Пътуването му до Италия по време на почивните дни на отбора в разгара на кризата и пристигането му едва около десет минути преди мача с Еспаньол предизвикаха огромно недоволство сред феновете. Не помогна и процесът на възстановяването му във Франция след медицинските грешки, които накараха играча да потърси второ мнение.

Сега присъствието му отново е под въпрос. Мбапе завърши само част от последната тренировка преди пътуването до Барселона и макар че, освен при изненада, ще попадне в групата, участието му като титуляр изглежда трудно. В клуба запазват оптимизъм за развитието му, но той все още не е направил пълна тренировка с темпото на съотборниците си.

Всичко сочи, че ще пътува и ще чака своя момент от пейката. Дали в крайна сметка ще получи минути, ще зависи от физическото му състояние, от контекста на мача... и от това дали ще намери възможност да започне да си връща прошката на мадридистите.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages