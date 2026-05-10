  10 май 2026 | 15:46
Моуриньо отрече да е водил разговори с Реал Мадрид

Треньорът на Бенфика Жозе Моуриньо, за когото се говори, че ще бъде следващият треньор на Реал Мадрид, опроверга тази информация на пресконференция.

"Продължават да говорят за Реал Мадрид, а от моя страна аз продължавам да избягвам темата, честно казано. Не съм имал никакъв контакт нито с президента, нито с който и да е друг ръководител на клуба. В края на сезона не съм говорил с никого", каза португалският специалист.

"Не съм имал контакт с Реал Мадрид и няма да имам такъв до последния мач от първенството срещу Ещорил", подчерта той, но добави: "След това ще има една седмица, в която мога да говоря с когото преценя, но дотогава всичко, което се казва и пише, е чиста спекулация."

