Моуриньо отрече да е водил разговори с Реал Мадрид

Треньорът на Бенфика Жозе Моуриньо, за когото се говори, че ще бъде следващият треньор на Реал Мадрид, опроверга тази информация на пресконференция.

"Продължават да говорят за Реал Мадрид, а от моя страна аз продължавам да избягвам темата, честно казано. Не съм имал никакъв контакт нито с президента, нито с който и да е друг ръководител на клуба. В края на сезона не съм говорил с никого", каза португалският специалист.

⚪️ Mourinho vuelve a negar contactos con el Real Madrid, pero le deja abierta la puerta a Florentino Pérez



🆓 "Hay un plazo de una semana en el que tendré libertad"https://t.co/sQ4oWrmxIy — Tiempo de Juego (@tjcope) May 10, 2026

"Не съм имал контакт с Реал Мадрид и няма да имам такъв до последния мач от първенството срещу Ещорил", подчерта той, но добави: "След това ще има една седмица, в която мога да говоря с когото преценя, но дотогава всичко, което се казва и пише, е чиста спекулация."